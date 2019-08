“Los Grandes del Rock” cambian su concierto en el Auditorio para el 1 de septiembre

Se pospone la fecha, ya que no coincidió la agenda de varias estrellas del rock & roll que conforman este entrañable evento

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, quienes ofrecerán un gran espectáculo con las canciones que sonaron en aquella época

Con fecha inicial para este viernes 9 de agosto

Asael Grande

Luego del gran éxito del espectáculo “Juntos por última vez”, regresarán al escenario del Auditorio Nacional, Enrique Guzmán, pionero del rock & roll en español; Angélica María “La Novia de México”; César Costa, que inició su carrera musical como parte del grupo Los Black Jeans y Los Camisas Negras. A ellos se sumarán nuevamente, en una noche llena de nostalgia, baladas, y éxitos de la época dorada del rocanrol, Roberto Jordán, cantante y compositor, Julissa, también actriz y productora, y Benny Ibarra (padre), cantante del grupo Los Yaki.

Con fecha inicial para este viernes 9 de agosto, el concierto de “Los Grandes del Rock” pospone fecha para el próximo domingo 1 de septiembre, en el mismo recinto, el Auditorio Nacional: “les informamos que nos comunica el señor Sergio Gabriel (productor del evento -“Los Grandes del Rock”- que nuestra fecha se para para el 1 de septiembre, se debe a que no coincidió la agenda de cada quien; yo había cancelado tres fechas, en Coachella, en Riverside, y en Anaheim, en California, y yo iba a llegar hasta Los Ángeles, así está la cosa; no tenemos nosotros idea de porqué sucedió, o qué problema de fechas hubo de que no coincidían los participantes del concierto, entonces, debemos estar los seis en escena, cualquier otra cosa debe ser directamente con el señor Sergio Gabriel, para que explique más ampliamente qué está sucediendo; tengo diez fechas en Perú, y en Estados Unidos, tengo compromisos hasta diciembre; imagínense cada espectacular, hay como 20 en todo el Periférico, todo lo que cuesta eso, es una inversión muy fuerte, pero tenemos que estar los seis cantantes, y si falta uno, ni modo, yo sacrifiqué fechas para estar con ellos, no sabemos qué vaya a pasar con la devolución de los boletos, nosotros nada más cumplimos con estar en el Auditorio Nacional, no fallar, nosotros estamos dispuestos a trabajar”, anunció en conferencia de prensa, Benito Raúl Ibarra Garza, más conocido como Benny Ibarra, actor, músico y director de escena en obras de teatro, además es padre de los cantantes de pop Benny, Alex, Vero y Andrea, hijos también de Julissa.

Por su parte, Julissa, dijo: “yo tenía planes de salir de viaje, ver en septiembre a mis nietos, pero está moviendo todo con el cambio de fecha”. El escenario del Coloso de Reforma recibirá en un nuevo encuentro, a las grandes figuras del rocanrol los años 60: Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny Ibarra, quienes ofrecerán un concierto con las canciones que sonaron en aquella época.

Este próximo 1 de septiembre recordaremos por qué estos enormes artistas son “Los Grandes del Rock” y por qué han permanecido durante tantos años con el cariño del público. Las protagonistas de la noche serán temas como “La plaga”; “Eddy Eddy”; “Mi pueblo”, “La consentida del profesor”: “No se ha dado cuenta”, “Amor de estudiante”: “Amor de verano”, “Yo que no vivo sin ti”: “Dame felicidad”; “La historia de Eva y Adán”, entre otros.

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, Julissa y Benny. 1 de septiembre de 2019. Auditorio Nacional. 20:30 – 22:00 horas.

$3,000.00 Preferente A y B, $2,000.00 Preferente C, $1,500.00 Preferente D, $1,600.00 Luneta A, $1,400.00 Luneta B, $1,000.00 Luneta C, Balcón C y Primer piso A, $1,500.00 Balcón A, $1,200.00 Balcón B, $900.00 Primer piso B y C, $690.00 Primer piso D y Segundo piso A, $550.00 Segundo piso B, $450.00 Segundo piso C, $350.00 Segundo piso D.