Cincuenta años de “Abbey Road” y la euforia sigue

El paso de cebra cobró fama desde el 8 de agosto de 1969, cuando Los Beatles fueron capturados cruzándolo

Arturo Arellano

No se ha podido, no se puede y no se podrá hablar nunca del rock en el mundo sin mencionar a la más importante agrupación de la historia: The Beatles, quienes no sólo fueron una tendencia y referencia musical, sino unos revolucionarios que impusieron modas, estilos y por qué no decirlo, construyeron arte, desde los records en cada uno de sus discos, hasta las portadas de los mismos, muchas de las que se hicieron icónicas en la historia de la música. Una de esas tapas que han roto las barreras del tiempo es “Abbey Road”, que precisamente ayer cumplió 50 años desde su captura.

Habría que dedicar muchas páginas para explicar todo lo que existe en torno al famoso disco enmarcado por esta fotografía, donde se puede ver al cuarteto de Liverpool cruzando el paso de cebra, afuera del estudio donde trabajaban las canciones del mismo.

Así que iremos por datos contundentes: “Abbey Road” es el undécimo disco de los fab four, o duodécimo si se cuenta el lanzamiento americano de “Magical Mystery Tour”.

“Abbey Road” fue lanzado el 26 de septiembre de 1969 en el Reino Unido, y el 1 de octubre del mismo año en los Estados Unidos. Las grabaciones de “Abbey Road” comenzaron en abril de 1969, haciendo de este el último álbum grabado por la banda, ya que Let It Be, lanzado en 1970, había sido grabado con anterioridad.

Pero, ¿Quién es el autor de ésta, por todos conocida gran imagen del rock?, pues, se trata de Iain MacMillan, un fotógrafo escocés que fue contratado para la realización de dicha sesión. Él narra que no tuvo más de diez minutos para capturar la imagen, que en ese momento desconocía que se volvería histórica, y es que a pesar de tratarse de The Beatles, la ley es para todos, y la policía sólo les permitió detener el tránsito en dicha avenida por una decena de minutos a partir de las 11:30 horas. Minutos bastante bien aprovechados por MacMillan, que hizo cinco imágenes, eligiendo la última como la definitiva para vestir el disco.

La portada de este disco ha sido también foco de teorías conspiracionistas, como la que afirma que Paul McCartney murió en un accidente y fue suplantado por un doble. “Abbey Road” guardaría en su fotografía pistas sobre dicho acontecimiento, como que McCartney sostiene su cigarrillo con la mano derecha y no con la izquierda, cuando todos sabemos que es zurdo. Lo mismo aparece un Volkswagen blanco al fondo, que se supone sería uno de los autos involucrados en el accidente que le llevó a la muerte. Finalmente, Paul es el único que camina descalzo, lo cual según esta teoría apunta a su deceso. Cierto o no, sólo deja clara una cosa, lo importante que se puede volver el arte de un disco no sólo para una banda, sino para los miles de seguidores que la hacen propia.

Tal ha sido el impacto de esta fotografía, que años más tarde ha sido parodiada tanto por músicos, como por películas y hasta dibujos animados, como lo fue el caso de Los Simpson, cuyos dibujantes se encargaron de colocar a la familia amarilla en este escenario. Lo mismo bandas como Red Hot Chili Peppers, George Benson, Kanye West, Beatallica, Kapanaga de Argentina y muchos más.