El cantante Diego Verdaguer recibe la presea “Clave de Sol”

Como parte de los festejos por cinco décadas de trayectoria, el argentino es reconocido por la SACM

Arturo Arellano

La Sociedad de Autores y Compositores de México apoya y reconoce el trabajo, talento y entrega de sus socios, por lo que se une a la celebración por los 50 años de vida artística del cantautor Diego Verdaguer, motivo por el cual le hicieron la entrega de uno de sus máximos galardones, nada más y nada menos que la presea “Clave de Sol”.

Sumado a este reconocimiento el artista anunció la creación de un órgano de corte social, dedicado a el cuidado, protección y defensa de los derechos humanos de los niños y niñas de Latinoamérica, denominado “Unidos por nuestros niños del mundo”.

Luego de haber recibido el galardón de manos de Martín Urieta, se procedió a unas palabras de parte de argentino más mexicano: Diego Verdaguer, que refirió: “Lo importante es el futuro, la labor que hacemos en adelante, y la labor de SACM es muy honrosa, la de procurar por nuestros derechos y que sean entregados los bienes a quienes los merecen, es una labor de tenacidad y labor permanente, en ese sentido la asociación dirigida por el maestro Armando Manzanero y Roberto Cantoral Jr., además de la comisión que los apoya, hace un trabajo increíble. Estoy orgulloso de pertenecer, empecé en argentina haciendo música hace 50 años, luego conocí a Roberto Cantoral padre en 1983 y tuve el orgullo de que fueran a mi casa, porque ya tenía una casa en México, que es un país bondadoso y con magia extraordinaria.

Gracias a Dios me quedé a buscar mi lugar y gracias a ustedes lo he encontrado”.

“Desde que en 1983 me invitó tu padre a ser parte de la asociación, igual que mi esposa y ahora mi hija Victoria, me comprometí a que vayamos a donde vayamos siempre lo haremos con la bandera de esta institución y de este hermoso país”.

Por otra parte, anunció su compromiso ahora con la niñez latina. “El artículo número 27 de Derechos Humanos habla del derecho al autor, del que he disfrutado por años y por lo que me siento en deuda, por ello, desde ahora me dedicaré a defender los derechos humanos de niñas y niños latinos, porque ellos quieren crecer con educación desde temprana edad y si lo logramos, puede que tengamos un mundo mejor. Somos muchos habitantes en el planeta, pero la ignorancia crece y seguiremos así, pero si nosotros los músicos, los artistas, aprovechamos nuestra fama para ayudar, seguramente podemos cambiar el rumbo para bien”.

“No se trata de cantar canciones de protesta, sino nuestra música, la que el público ama y que las nuevas generaciones van descubriendo, y entre medio lanzar el significado de cada uno de los derechos humanos. Confío en esta realidad, porque si promovemos en los niños cada uno de los valores y derechos, también de la mano irán responsabilidades. Promover derechos humanos significa protección, fuerza, libertad, hidalguía, amor propio, que nos pertenece y es nuestra responsabilidad que el mundo lo descubra”.

“Esta es la intención de un simple compositor, de un simple cantante. Apoyemos en buscar caminos, para que a través de proyectos claros y precisos de educación, en diferentes niveles, logremos colaborar para defender los derechos humanos.

Esa intención es una inyección de vida para mí en este momento de mi carrera, la pondré en marcha desde ahora, hasta que ya no esté”. Y anunció que el lanzamiento de dicho organismo que presidirá será el 21 de septiembre en Mérida, Yucatán y llevará por nombre “Unidos por nuestros niños del mundo”.