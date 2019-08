Participan becarios en Verano de la Investigación Científica

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Pacientes se quejan del cierre de la clínica de linfedema del IMSS

Para promover el interés por la investigación científica, desde hace 15 años el Instituto Científico Pfizer apoya a estudiantes de licenciatura en Ciencias Biomédicas a través del Verano de la Investigación Científica, un exitoso programa de la Academia Mexicana de Ciencias que ha permitido a las futuras generaciones adquirir mayores habilidades para fortalecer el desarrollo científico de México, al tiempo de generar y adoptar nuevo conocimiento para resolver problemáticas en el campo de la salud.

Este año, en la XXIX edición del Verano de Investigación, el Instituto Científico Pfizer becó a un total de 25 jóvenes provenientes de diferentes entidades el país: Ciudad de México (5), Coahuila (2), Durango (1), Guadalajara (2), Oaxaca (3), Puebla (4), Sinaloa (3), Tabasco (2) y Veracruz (3), quienes pudieron realizar estancias en los más prestigiados institutos y centros de investigación bajo la guía de tutores en activo que los introdujeron en el apasionante mundo de la ciencia.

Durante la entrega de diplomas a los jóvenes becados por Pfizer y que terminaron su periodo de práctica en dichas instituciones, el doctor Juan Carlos Molina, director ejecutivo del Instituto afirmó que apoyar el talento mexicano es hoy una prioridad: “cada año nos motiva ver cómo los estudiantes viven la experiencia del Verano de la Investigación Científica y nos entusiasma comprobar el compromiso y la pasión que imprimen a sus proyectos, de los cuales se generan avances significativos que transformarán su vida”. Por su parte, el doctor Víctor Pérez Abreu, director del Programa Verano de la Investigación Científica en la AMC, señaló que se “busca que los alumnos que están cursando alguna carrera universitaria se acerquen a un ambiente científico, participen con un investigador y sepan qué es hacer ciencia.

Por ello, se generan alianzas estratégicas con instituciones como Pfizer para apoyar el talento mexicano”.

Este año se recibieron mil 552 solicitudes y fueron aceptados 589 candidatos con el apoyo de la SEP, el Conacyt, la UAM y el Instituto Científico Pfizer, mientras que con fondos propios o apoyo institucional participan 333, sumando un total de 922 beneficiarios.

Este año, 687 fueron los investigadores anfitriones y, en este año, la participación femenina es mayor con 59% en comparación al 41% de los hombres. El doctor Alfredo Chi, Director Médico de Pfizer, destacó que en los últimos 15 años el Instituto Científico Pfizer ha invertido más de 120 millones de pesos para el desarrollo y divulgación de la ciencia en México, apoyando a estudiantes de medicina e investigadores a fin de que lleven a cabo proyectos en áreas prioritarias del conocimiento

*****

Erika Ramírez paciente de la clínica de linfedema que se encuentra en el Hospital Centro Médico Siglo XXI, afirma que el 19 de julio pasado cerraron la clínica, por decisión de la directora de Oncología de dicho nosocomio.

Es la única clínica de linfedema a nivel nacional y esta decisión afecta a muchos pacientes del Seguro Social. que han tenido disección de ganglios por algún tipo de cáncer. La clínica previene y trata el linfedema, evita la fibrosis y la pérdida de las extremidades afectadas, así como dar una calidad de vida mejor.

La mayoría de los pacientes son de oncología, sobre todo de cáncer de mama. Cuenta Erika: ”Hace 3 años me detectaron cáncer de mamá y hace 7 meses residió en la mama izquierda.

De ambas mamas me quitaron ganglios junto con mis senos por lo que me afectó el brazo derecho, aunque no es tan grave hay personas que están más afectadas que yo. Por el momento, se ha tomado la decisión de enviar a los pacientes a rehabilitación y a sus clínicas para que los vea angiología siendo que esta especialidad no corresponde a linfedema.

Esta enfermedad requiere de tratamientos linfáticos. La directora de enfermeras del hospital de Oncología no tiene la información correcta de esta enfermedad ya que yo misma hablé con ella para reportar un incidente que tuve con sus enfermeras cuando me hospitalizaron tenía mi brazo hinchado y las indicaciones que me dieron fue que me pusiera una manga de compresión.

Pero de acuerdo con la clínica de linfedema, no se puede poner la manga cuando el brazo está hincado.

Por eso pido a las autoridades correspondientes que no se cierre la clínica de linfedema, ya que los pacientes requerimos de ese servicio. La doctora que llevaba la clínica de linfedema está capacitada y siempre ha apoyado a muchos pacientes dando la información debida para que tengamos una mejor calidad de vida”.

elros05.2000@gmail.com