SUTEyM se ocupa por brindar mejores servicios a naucalpenses: Tomás Palomares

Ni “porros ni golpeadores”

Naucalpan, Estado de México.- En el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM) hay gente entregada al ciento por ciento a sus respectivas áreas de trabajo. Somos una familia suteymista que se preocupa y ocupa por brindar los mejores servicios a los naucalpenses.

Están completamente equivocados aquellos que hablan sólo por hablar y aseguran que el gremio es una organización de “porros y golpeadores”.

Así lo manifestó en entrevista, el secretario general del SUTEyM-sección Naucalpan, Tomás Palomares Parra, luego de puntualizar que propios y extraños reconocen que “los trabajadores sindicalizados estamos para servir o no servirnos de la sociedad como muchos lo hicieron y saben bien a quién me refiero”.

Por otra parte, Palomares Parra, desmintió categóricamente que la dirigencia que él encabeza “invite” , “convoque” o “presione” a los trabajadores para asistir a eventos partidistas o votar por equis o tal partido político.

En el SUTEyM hay empleados afines a diversos partidos políticos y dentro de nuestro gremio, militan agremiados que simpatizan con el Revolucionario Institucional y en pleno ejercicio de las libertades, acuden al llamado de su partido o de cualquier otra figura política.

“Nosotros asistimos de manera civilizada a una convocatoria que hicieron a la militancia en general, a escuchar los planteamientos de la renovación de nuestra dirigencia nacional. Así como yo, mucha gente concurrió a su instituto político, entre ellos trabajadores, líderes de comunidades, de sectores y organizaciones, así como grupos adherentes al tricolor”.

No obstante, dijo que quién convocó no se presentó y según porque no había las condiciones para el encuentro, e insistió porque un “grupo de porros y golpeadores del SUTEyM”, habríamos tomado la sede del Comité Municipal, cuando el propio delegado del CDE, Martín Vázquez, abrió las puertas.

Precisó en ese sentido incluso, el extender el agradecimiento el representante del partido en el Edomex para poder pasar al Auditorio del Comité, y “por respeto al que citó y no asistió, tampoco ingresamos al recinto, pese a ser llamados como militantes priístas”.

Palomares Parra señaló que le resulta extraño y de mal gusto, que se le califique de “porros y golpeadores”, en contraposición a la calidad y autoridad moral de concebir la militancia.

“Queremos que nos aclaren en qué momento somos o no militantes, ó cuando perdemos ésta condición, si en diferentes momentos hemos tomado la calle a favor del partido”, destacó.