“Que nos llamen locos”: Karen Moon

La artista retoma su carrera como cantante, luego de su paso exitoso como coach de grandes estrellas, como Adele y Red Hot Chilli Peppers

Arturo Arellano

A sus 25 años Karen Moon ha trabajado para Seth Riggs (maestro de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles) en su empresa como coach de Speech Level Singing; también trabajó para Dave Stroud (maestro de Justin Bieber, One Direction, Demi Lovato, American Idol, Cee lo Green) en su estudio y empresa, donde dio clases, entrenaba a maestros, organizaba entrenamientos y negociaciones en USA y Latinoamérica. Más tarde compuso con Shane Adams, director de Berckley, y con Patrick Leonard, compositor de Madonna, Bon Jovi y Elton John. Actualmente, decidida a ir por todo o nada, lanza su siguiente sencillo titulado “Que nos llamen locos”, con el que deja ver su estilo musical, permeado por la experiencia de trabajar con grandes estrellas de la música.

Durante una visita a la redacción de DIARIOIMAGEN, la cantante señaló que “ahora vengo con un concepto más movido del que yo tenía, la canción más reciente que saqué se llama ‘Las noches que me quedan’ y la que viene es ‘Que nos llamen locos’, con ritmos africanos y kizomba, que estará saliendo a mediados de agosto. Dedicaré todo este año a mi música, se vienen más sencillos, para que al final de año pueda estar lanzando un Ep”.

Del sencillo en puerta agrega que “la industria está en una tendencia muy bailable y yo lo quería abordar, pero desde lo que me gusta que no tenga que caer en patrones o sonidos, como lo urbano y el reggaetón, con lo que no me siento cómoda cantando. Así que encontré estos sonidos, que me hacen estar retro, pero también actual. Es un concepto con el que venía trabajando desde hace tiempo, lo descubrí gracias a una persona a la que vi tocando los tambores y me dio la inquietud de modernizar ese sonido, meterlo y poder bailar, así lo desarrollé, junto con mi productor”.

En el tema de la letra comenta “quería que la gente con esta canción se sienta orgullosa de sentirse loca, es decir, locos de poder reír, de poder llorar, gozar. En un sentido romántico es, que me llamen loco por querer estar contigo y que no nos importe lo que digan los demás. Disfruta la vida ante cualquier cosa”. Y se dice preocupada por escribir sobre temas “que le dejen algo importante a la gente , donde puedan proyectarse, que se identifiquen. Por ejemplo con ‘Todo o nada’, otro de mis sencillos, era un mensaje de ir por todo, hasta las últimas consecuencias, en el segundo sencillo es no rendirse hasta encontrar la magia y finalmente con ‘Que nos llamen locos’, es olvidarse de todo y disfrutar de la vida”.

Con 11 años en la industria musical y 27 de edad, Karen Moon es una de las cantantes y compositoras más prometedoras “He trabajado con muchos artistas internacionales, como maestra, como couch, pero ahora estoy al frente del escenario, esto es lo que quiero y no voy a soltarlo, yo no trabajo para la industria, trabajo para el público, conozco el juego, pero quiero jugarlo desde sus raíces. Cada vez que me subo al escenario quiero que la gente se de cuenta de que se puede divertir”.

Siendo maestra de canto y con la experiencia de haber entrenado a artistas como Adele y Red Hot Chilli Peppers, la cantante refirió que este es su momento “Yo veo mi pasado y me doy cuenta de a dónde quiero ir. Quiero proyectar al máximo de quién soy yo y que la gente me conozca. Fueron muchos años de lucha, en un momento grabé un disco y me lo robaron, luego pasé mucho tiempo escribiendo, en el coaching me fue muy bien, fui embajadora a nivel mundial, cuando apenas tenía 20 años, pero llegó un momento en que pensé que estaba demasiado metida en el coach y posponía mi carrera musical me contrataron en The Voice, de Estados Unidos, luego en La Academia de México, pero no estaba contenta, aunque lo tenía todo, cada día para mí era brutal, porque no estaba haciendo lo que quería”.

Finalmente, Moon retoma de manera definitiva su carrera como cantante y a mediados de este mes lanzará su nuevo sencillo “Que nos llamen locos”, mientras que “Las noches que me quedan” y “Todo o nada” ya se pueden escuchar en plataformas digitales.