“Soy retro porque…”, de Guillermo Guerrero y Luis Sopelana

En la ruta de las letras

Patricia Correa

El libro es una coautoría con el escritor Luis Sopelana, con quien se reunió para generar ideas sobre la década de los 80’s, porque yo viví mi niñez y adolescencia en los años 80’s

Si quieres regresar a los días en los que usabas pantalones deslavados, pulseras de goma, vestías sacos con hombreras, coleccionabas vasos de refresco, formabas tu ficha en las maquinitas y regresabas los casettes con una pluma, compra este libro. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, Guillermo Guerrero, autor de “Soy retro porque…”, comentó:

—¿Cómo surge la idea de escribir “Soy retro porque…” ¿Por qué escribir un libro retro en 2019?

“El libro es una coautoría con mi amigo Luis Sopelana, siempre que nos reunimos él y yo sacamos ideas de los 80s, porque yo viví mi niñez y adolescencia en los 80s, pensamos que sería buena idea, porque en aquellos años teníamos una crisis económica, los precios subían a cada rato, pensamos que todos los juguetes que teníamos y las cosas que valorábamos de aquellos años se perdieron con la crisis, y así fue como ‘nació’ el libro”.

—¿Cómo fue el trabajo de recopilación para este libro?, ya que hablan de momentos, objetos, marcas, música, televisión y personajes que reviven los recuerdos.

“Fue una cosa muy divertida, el proceso fue muy raro, cuando empezamos a platicar el libro con la editorial, dijimos que sería temático, pero cuando comenzamos a escribirlo surgieron ideas y más ideas, fue un poco al azar, íbamos anotando todos los temas, pero se quedaron un montón afuera, mi familia recopila cosas viejas, yo tengo revistas, periódicos, objetos, juguetes, así fue como armamos el libro”.

—Fernando Rivera Calderón escribe un prólogo muy curioso, titulado “Pró-fo-lo-fo-go-fo” ¿Ya habían trabajado con él?

“Yo no sé hablar en ‘efe’, es una cosa que tengo que confesar, yo siempre veía que todos mis compañeros hablaban con efe, Fernando es muy buen amigo mío, lo conozco desde hace mucho, al principio no sabía que tono darle al prólogo, me preguntó si podía hacer lo que él deseara, le dije ¡por supuesto, eres Fernando!, y en una tarde me entregó ese prólogo y fue el mejor prólogo del mundo”.

—¿Por qué los 80’s siguen tan vigentes en estos días? ¿Había mejores contenidos en caricaturas, música? ¿Eran mejores las series televisivas o las películas?

“Ahorita somos la fuerza productiva del país, los que ya estamos trabajando, vivimos nuestra infancia, adolescencia en esos años, es decir, lo recordamos, yo creo que por eso hay tanto revival en series y en Estados Unidos y México, ahorita nuestra generación es la que tiene poder adquisitivo y queremos recordarlo; Luis Sopelana tiene una frase muy bonita: -‘Tenemos los lentes rosas de la nostalgia’- Es decir, vemos aquellas series con mucho cariño, tal vez no eran muy buenas, o eran políticamente incorrectas, pero las vemos con cariño porque nos ponemos los lentes rosas al decir que estaba bonito”.

—¿Qué disfrutaste más a la hora de escribir “Soy retro porque…”, y ¿Qué disfrutaste más de aquellos años nostálgicos?

“Nos reíamos mucho cuando escribimos el libro, hacemos la descripción por ejemplo del programa de Óscar Cadena –Cámara infraganti-, nos reíamos de las ocurrencias de esos años, lo que más disfruté es pensar que cómo era posible que vivíamos así, por ejemplo cuando fumábamos en los camiones, restaurantes, aviones, disfruté también la parte de los juguetes, yo tengo una hermana mayor, todos los juguetes que aparecen en el libro son los que teníamos”.

patolina22@hotmail.com