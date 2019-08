Continúan las triquiñuelas de diputados de BC

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Baja California, a que lleve a cabo las acciones tendientes a dar certeza jurídica respecto de la reforma aprobada en fecha posterior a la elección, mediante la cual se amplía de dos a cinco años el período de gobierno y que la sociedad conozca si se corregirá lo aprobado o no y, en su caso, pueda ejercer las acciones que en Derecho corresponda”.

El anterior es el texto íntegro de una declaración aprobada, por unanimidad, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como parte de los intentos por revertir la reforma a la Constitución de Baja California para ampliar el periodo del próximo gobernador de ese estado de dos a cinco años.

La citada modificación generó un repudio casi general –- el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a condenar la acción de los legisladores bajacalifornianos-– porque viola muchos principios que rigen la política mexicana, en especial decidir la modificación después de que los ciudadanos votaron convencidos de que sería un periodo de sólo dos años.

En medios legislativos, particularmente en las filas del PRI y del PAN, se condenó lo que denominaron “albazo legislativo” e inclusive decidieron expulsar a sus diputados de Baja California que votaron a favor de la reforma, popularmente conocida como “Ley Bonilla”, por el apellido del gobernador electo, miembro de Morena, el empresario Jaime Bonilla Valdez.

Es evidente de que, como diría el presidente López Obrador, se trata de toda una conspiración o “complot”, pues la reforma se procesó en una sesión extraordinaria, en los últimos días de actuación de la anterior Legislatura de Baja California y se ratificó en otra reunión casi clandestina para lo cual se cambió temporalmente la sede del Congreso de Baja California.

Los conocedores estiman que la conspiración sigue su marcha, pues hasta ahora la “Ley Bonilla” no existe, porque no ha sido publicada y, por consiguiente, no puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia.

Al parecer, los promotores del “albazo” desean agotar al mínimo el plazo para promulgar la reforma y de esta manera impedir que las impugnaciones puedan ser revisadas por el máximo tribunal del país y colocar a los ministros ante un hecho consumado.

De hecho es lo que temen los senadores y diputados federales, que se agoten los plazos y que no puedan actuar contra lo que consideran ilegal reforma.

Hace unas semanas, la Comisión Permanente censuró la reforma y pidió a los diputados bajacalifornianos dar marcha atrás, pero no ha tenido respuesta oficial, a pesar de que ya entró en funciones la nueva Legislatura.

Como no han tenido comunicación oficial, la directiva de la Comisión Permanente decidió lanzar el exhorto a los nuevos diputados bajacalifornianos (que entraron en funciones el primer día de agosto) para que determinen si promulgarán o no la reforma constitucional. Por eso, la declaración de la Permanente hace referencia a “dar certeza jurídica”.

El cambio de gobernador en Baja California, cabe precisar, está programado para el próximo 1 de noviembre.

En paralelo, se supo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Baja California promoverá un amparo contra la “Ley Bonilla” así como un juicio político contra los 21 diputados de la pasada legislatura.

Como ocurre con la Comisión Permanente del Congreso, el mencionado organismo empresarial solicitó que el presidente de Congreso, Catalino Zavala Márquez, notifique al Ejecutivo estatal sobre la reforma, para que dejen en claro si están de acuerdo o no con los cambios.

Mediante un comunicado, la Coparmex pidió que la llamada “Ley Bonilla” se publique lo antes posible en el periódico oficial, ya que tienen “la absoluta certeza de que el estado de Derecho ha sido gravemente vulnerado” y añade que el hecho de no notificar al Ejecutivo estatal “debe ser interpretado como una estrategia dilatoria”.

Los empresarios solicitaron además al gobernador saliente, Francisco de la Vega, que una vez que haya sido notificado, ordene inmediatamente la publicación de la reforma e informe a la opinión pública de la misma.

La Cosecha

Al asistir como testigo de honor a la firma del llamado Pacto Oaxaca, un convenio entre empresarios y gobernadores de la región sur-sureste, el presidente López Obrador garantizó que su gobierno dará facilidades a la inversión privada y apostó que en septiembre se aprobará el Tratado Comercial con Estados Unidos. El primer mandatario aseguró asimismo que cada semana, directivos de empresas extranjeras le notifican que van a invertir más en el país.

AMLO ofreció que dará a los empresarios “todos los mensajes de confianza. No vamos nosotros a cometer ningún acto arbitrario en contra del sector privado, necesitamos su participación”. Y en este sentido, dijo que seguirá cuidando la relación con Estados Unidos “persuadiéndolos de que lo mejor es la cooperación para el desarrollo, no aranceles, medidas de fuerza”. Por desgracia, el optimismo del presidente mexicano no es respaldado por la realidad.

Para empezar, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un nuevo y notable descenso y también cayó nuevamente la paridad del peso frente al dólar.

Los expertos advierten que esto no es consecuencia de factores internos, sino el reflejo de lo que sucede en el resto del mundo, en particular en los Estados Unidos, donde también se registró una grave caída de su bolsa de valor.

De cualquier forma, los posibles efectos negativos se reflejarán en la economía nacional.

También se debe tener en cuenta que los pronósticos para México no son buenos.

Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que los flujos de inversión extranjera directa (IED) se desacelerarán en México, al pasar de un crecimiento anual de 15.2 por ciento en 2018, a un estimado de 2.5 por ciento al cierre de este año.

Dentro de lo malo, un aspecto positivo: la secretaria ejecutiva de ese organismo internacional, la mexicana Alicia Bárcena, indicó que pese a la baja, no dejará de llegar capital al país, en particular para el ramo energético, que constituye uno de los principales atractivos del país.

Ahora sí, ya es oficial

La Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del PRI, que preside José Rubén Escajeda Jiménez, dio a conocer los resultados definitivos de la elección interna del tricolor para renovar a su dirigencia nacional, en la que la fórmula integrada por Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria obtuvo el triunfo.

Escajeda Jiménez informó que, de acuerdo con las cifras obtenidas en este proceso, Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria obtuvieron un millón 603 mil 725 votos; Ivonne Ortega Pacheco y José Encarnación Alfaro Cázares, 177 mil 298; y, finalmente, Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores, 49 mil 251 sufragios.

Escajeda Jiménez anunció que la Constancia de Mayoría sería entregada a la fórmula ganadora ayer mismo, a las 19:00 horas, en la sede nacional del PRI.

