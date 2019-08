“Mi querida herencia”, el programa de sitcom al que le apuesta Televisa

El programa de comedia se estrenará el próximo 29 de agosto, dentro de la barra “Noche de buenas”

Asael Grande

Será este jueves 29 de agosto, al terminar Denise Maerker, por las estrellas, que se estrene el programa de sitcom, “Mi querida herencia”, producción dirigida por Elías Solorio, y que cuenta con las actuaciones de Roxana Castellanos, Paul Stanley, Agustín Arana, Patricio Castillo, Edgar Vivar, Macaria, Luz Aldan, Bárbara Islas, Mauricio Mancera, Ceci Flores y Alexander Tavizón.

Carlos Fernández de León (Paul Stanley) es un hombre jugador, fiestero e irresponsable que vive del dinero de su padre. Al morir éste, decide dejar su fortuna a Carlos con una condición: debe estar casado para sentar cabeza, de no ser así, todo pasa a manos de su primo Diego, un hombre ambicioso, capaz de lo que sea por dinero. La disputa por la herencia queda entonces entre Carlos y Diego.

Carlos decide casarse para cumplir con la condición y para ello contrata a Deyanira (Roxanna Castellanos), una mesera con dos hermanos que alimentar y muchos problemas económicos. Todo parece bien. Se casan, después se divorcian y todos ganan. Los padres conocen bien a sus hijos y el de Carlos no es la excepción. Así que en el testamento deja una cláusula en la que después de casarse debe durar al menos 5 años en la relación. Muy atinadamente, el papá de Carlos hace que esta se lea después de la boda para evitar cualquier trampa de su hijo. De no cumplirse esto, la herencia pasa a manos de Diego.

Deyanira entonces llega a vivir a la mansión trayendo consigo a sus hermanos y a todo su entorno de amistades de barrio. La nueva vida en la mansión Fernández de León se vuelve así un detonante de las más divertidas historias entre dos mundos opuestos que deben fingir que son compatibles como pareja. Especialmente ante Diego, el ambicioso primo quien hará todo por demostrar que esa unión es una farsa y quedarse con la fortuna Fernández de León.

Esta es la historia de Deyanira y Carlos una feliz pareja… “Mi querida herencia”. En entrevista con DIARIO IMAGEN, la actriz Roxanna Castellanos, quien interpreta a Deyanira, comentó: “nunca había estado en un proyecto en donde nos riéramos tanto, manteníamos el orden, pero dentro del orden pues salieron muchas risas con todos los personajes, este es un programa que me regaló la vida, tenemos un gran equipo de escritores, y un gran elenco; tenemos invitados en algunos programas, como Atala Sarmiento, Ingrid Martz, Raquel Garza, Humberto Elizondo, Raquel Pankowsky, son pocas intervenciones, no en todos los capítulos hay invitados”.

Por su parte, Paul Stanley, quien interpreta a Carlos Fernández de León, dijo a este diario: “estoy contento, emocionado, nunca pensé que me fuera a llegar un protagónico, no soy de ojo azul, no estoy súper mamey, no soy güerito, y fíjense que sí, uno puede llegar a ser protagonista de una serie (risas); hubo mucho tiempo para hacer lecturas, y preparar muchos gags, le verdad es que embonamos bien el elenco, y la producción, se hizo un gran trabajo”, concluyó.

La transmisión de “Mi querida herencia” será todos los jueves a partir del próximo 29 de agosto.