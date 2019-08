Benny Ibarra protagonizará “Novecento”

El actor ofrecerá temporada del soliloquio en el Teatro Milán, a partir del 1 de octubre

Con locura y genialidad

Arturo Arellano

Con una dramaturgia de Alessandro Baricco y la dirección de Mauricio García Lozano, llegará al Teatro Milán “Novecento”, un soliloquio que será protagonizado por el extraordinario actor y cantante Benny Ibarra, que en esta ocasión dejará de lado la segunda de sus virtudes, ya que sólo se apegará a un texto, lejos de lo que ha hecho en el teatro musical, lo cual representa un reto que según sus palabras lo saca de su zona de confort.

En rueda de prensa, Benny comentó. “El reto principal va a ser tener a la gente pendiente del escenario por hora y media. Contamos con un actor y poca escenografía, pero la música de ambientación es increíble, irá acompañando cada momento. Es difícil en el sentido de que actualmente la gente está acostumbrada a producciones llenas de efectos y espectacularidad, y no quiere decir que ésta no sea una gran producción, pero aquí apostamos al texto, más que al marco que lo envuelve”.

Añadió que “vi la película, pero luego la borré de mi cabeza, porque son dos cosas diferentes. La cinta es realista, hay muchos actores y aquí hay que fabricar todo en la imaginación. En la película ves las cosas y aquí yo las tengo que describir, de dos párrafos que podrían durar dos minutos, yo me la pasé hablando hora y media con el director. Vimos que no tenemos esas dos horas para explicarle a la gente lo que está sucediendo cuando llegamos a ese párrafo, así que esa es la virtud del teatro, lograr que la gente se lleve el mensaje”.

Asegura que “siempre escogí proyectos que me sacan de mi zona de confort, que sean diferentes. Soy una persona de teatro antes de la música, lo que veía en mi casa todos los días era cómo se producía teatro, veía a Julissa hablando con mi padrino o con David Antón de escenografía y una gran cantidad de personajes pululaban por mi casa, mientras ella veía que pasaba con ‘Vaselina’,’ Jesucristo’, ‘Rocky’, cuando acompañaba a mi madre, era a los camerinos de diferentes teatros. Cuando empecé con Timbiriche, antes hicimos teatro juntos, una obra que se llama ‘La maravilla de crecer’ en el teatro de Televisa. Luego Timbiriche se profesionalizó cuando Julissa nos invitó a hacer ‘Vaselina’, tuvimos 600 representaciones, que no es cosa fácil, tuvimos una enorme preparación”, recordó.

Sobre su fase de cantante, la cual ha puesto en pausa intermitente refirió. “En mis letras he puesto siempre personajes antes que otra cosa. Nunca he sido anecdótico, pero plasmo todo de manera teatral, incluso si fueron al último show de Timbiriche, podrán ver que fue como un pequeño musical, influenciado por mi paso por la comedia musical, ‘El hombre de La Mancha’ aunque con música muy diferente”.

Declaró que “no me gusta que haya mentiras en el escenario y esta obra no será la excepción, es el tipo de proyectos que me prenden en los que no tengo que esconderme detrás de una gran producción. Mi corazón va guiándome, tuve proyectos musicales importantes, he estado componiendo y haré algunos conciertos de gira, pero mi carrera es un río, de repente me subo a un barquito, de repente a otro más grande. A veces hago música, a veces teatro, a veces cine, a veces no hago nada, esa es mi vida, pero siempre procuro hacer lo que me va a alimentar en este momento”.

“Lo que hacemos es necesario, porque es importante contar buenas historias, es nuestra chamba, sensibilizar a quienes van al teatro y que cada vez haya más público, esperemos que lo logremos. El arte es necesario en la sociedad para el crecimiento sano de un país así que esperemos se siga apoyando el arte del país”.

Aclaró que esta producción está hecha con el apoyo fiscal Efiartes, por lo que no han sido afectados por recortes. “Mucho del teatro que sobrevive en Ciudad de México parte de ese sistema de producción, que me parece muy sano, donde contribuyentes ponen su dinero y es deducido a partir de un estímulo fiscal”, finalizó.