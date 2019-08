Scooters y bicis, el fondo de concesiones

¿Tienen pólizas de seguros a terceros?

Semovi, aclaración a Poder y Dinero

En días pasados publicamos en este espacio la columna “Bicis y scooters, ¿orden o vulgar negocio?”. La Secretaría de Movilidad del gobierno de la CDMX, nos envió una “carta aclaratoria”.

En ella hablan de la columna que publico en varios medios de comunicación, especialmente de una pregunta, en el programa de radio que conduzco en MVS, que hice en relación a si las empresas que tienen ese permiso para operar dichos vehículos cuentan con seguro para usuarios y terceros, a lo que el secretario de Semovi, Andrés Lajous, me respondió:

“Parte del procedimiento que establecimos es que estén obligados a tener seguro. Yo lo que te puedo decir, yo te puedo asegurar que aquellas que tienen permiso u obtuvieron su permiso es porque nos consta que tienen permiso”.

Aunque la carta aclaratoria dice que no tuvimos acercamiento con el área encargada de Comunicación en la Semovi para aclarar el punto de los seguros que cuestiono en mi columna, la verdad es que personalmente hablé a la secretaría y, como reportero, busco la información y generalmente no lo hago en las oficinas de prensa. Soy un profesional experimentado y acudo a diversas fuentes, entre ellas la pregunta que le hice a Lajous, quien aseguró que sí existía. Mi responsabilidad profesional, reitero, es encontrar respuestas a mis preguntas. No se trata de exhibir a ninguna persona o dependencia. No es mi estilo. Lo que me interesa es la verdad.

Solicité información a una de las oficinas de normatividad. Les dije que quería conocer si las empresas de bicis y scooters contaban con seguro y si tenían una copia, ya que buscaba quien pagara daños por un percance, a lo que me respondieron que no. Incluso, no están obligados, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobado en diciembre del 2017. Si existiera una póliza, me gustaría conocerla para ver las responsabilidades de las concesiones.

Como menciona la carta: La Secretaría de Movilidad inició el proceso de regulación de estas opciones de movilidad desde principios de 2019, debido al desorden que ocasionaron y el disgusto entre vecinos y peatones, así como garantizar la seguridad de las personas usuarias. Esto, estoy seguro que lo encabeza eficientemente el titular de esa oficina, Andrés Lajous.

Para finalizar, la carta estima: “La Semovi refrenda su compromiso con la libertad de expresión de todas las personas; sin embargo, considera necesario aclarar la información vertida en esta columna, toda vez que sí hubo un espacio previo con el periodista donde se abordó la temática”. A ello comento, que hablé con funcionarios de la oficina de prensa y solicité la póliza, pero no me la han dado a 18 días de publicada la columna. Pero, cumplo legal y profesionalmente, con publicar la aclaración y mi aclaración a la aclaración. Pero, sostengo que los usuarios deben se obligados a usar protección física, en caso de accidente, y una póliza de seguros para ellos y terceros.

PODEROSOS CABALLEROS: En una jugada de ajedrez, Ricardo Monreal tomó el control total de la Cámara de Senadores e hizo a un lado a uno de los más cercanos políticos a Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres. Los pleitos entre ambos se manejaban tras bambalinas y dividía a las tres fracciones aliadas: Morena, PT y PES. Pero este golpe de timón lleva más que el cambio de Martí por la senadora por Tabasco, Mónica Fernández (aliada al grupo tabasqueño de Humberto Mayans, Adán y Rosalinda López, así como Rutilio Escandón). Elimina de facto a Yeidckol Polevnsky del liderazgo de Morena y la reconfiguración de las elecciones del 2021, estará bajo el control de AMLO a través de Bertha Luján. *** El pasado lunes 12 de agosto en la sección de Responsabilidad Social Corporativa, escribimos que Karina Gómez, titular de Responsabilidad Social de Lenova. Damos fe de erratas que Karina es funcionaria en esa rama de Iberdrola. Dejamos constancia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: El certificado “Empresa con Prácticas Transparentes” que otorgó CETIFARMA a Eli Lilly de México, que lleva Carlos Baños, fue motivo para que ResponSable, dirigido por Gwenaelle Gerard, incluyera al laboratorio en el 2º estudio Panorama de la Responsabilidad Social en México 2019. La certificación se basa en la consulta a 3 mil participantes de mil compañías, e incluye el resumen de 30 buenas prácticas de grandes, medianas y pequeñas empresas. Hoy, 62% de las firmas encuestadas alinean su estrategia de RSC se considera una inversión, lo que ayuda a la sustentabilidad a partir de 3 dimensiones: económica, social y ambiental.

