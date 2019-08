Alex Hoyer lanza “Faithful” ft Mathew Hoyer

El cantante se muestra más maduro y talentoso después de haber protagonizado la serie juvenil musical de Nickelodeon “Kally’s Mashup”.

De la mano de Adam Anders como productor y compositor, Alex Hoyer nos presenta su más reciente single titulado “Faithful”. Una canción poderosa y llena de ritmo que nos presenta a un Hoyer más maduro artísticamente después de haber protagonizado la serie juvenil musical de Nickelodeon “Kally’s Mashup”: “estoy muy feliz con la respuesta que está teniendo la gente, “Faithful” es una producción de Anders, y es composición suya, esta canción se escribe primero en inglés, teníamos una idea del coro, y de ahí lo escuché y me encantó, y fuimos construyendo juntos la canción, primero en inglés y luego en español, grabar en español era mi prioridad porque estuve en una serie de Nickelodeon, que le fue bien en toda Latinoamérica, nos fue muy bien, y creó un público latinoamericano muy fuerte, en Brasil me fue increíble, y quería aprovechar las puertas que me abrió la serie “Kally’s Mashup”, hay un poco de inglés en la canción, pero quería subirme a full a todo este movimiento latino que está muy fuerte”, dijo Hoyer, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Adam Anders, quien se ha desarrollado como productor de música y televisión, llevó a “Glee” a ser uno de los proyectos consentidos a nivel internacional y a colocar muchos de los éxitos de dicha serie en los Top Charts de canciones prácticamente en todo el mundo. Andres también ha colaborado con artistas de la talla de Jonas Brothers, Miley Cirus, Selena Gomez, BSB, y Clay Aiken, entre muchos: “Faithful” es un pop urbano, Anders es un genio del pop, lo fuerte de él es el pop, la música de la serie él la produjo, ha hecho cosas con Miley Cirus, Selena Gomez, toda la música de Glee, entonces lo traje un poco a mi mundo, y se dio esta mezcla de urbano con pop, que creo quedó muy bien”, comentó.

La participación y colaboración de Mathew, joven cantante urbano puertorriqueño, ha impregnado de Flow a esta canción que, sin duda, atrapará rápidamente a sus oyentes, Mathew viene de tener éxitos importantes en el género como “Qué somos”, colaborando con Rauw Alejandro & Lyanno: “Mathew es un artista puertorriqueño, es un artista emergente, es muy talentoso, yo lo conocí en la grabación del video, no tenía el gusto de conocerlo, pero mi disquera me habló para hacer la colaboración, y desde que lo escuché me encantó, ese sabor latino, Mathews le dio otra cara a la canción, hay video musical en YouTube, ya tenemos un millón de views; ahora estoy preparando más música para este año, la mayor cantidad de música que pueda, y obviamente, si junto una cantidad de sencillos sacaré un E.P, pero también tengo una fecha el 8 de diciembre, en conjunto con mi amigo Axel Muñiz, ahí cantaré todos mis sencillos, música nueva también, Faithful, obviamente, y algunos covers de artistas que me encantan, cantando junto con Axel, habrá músicos, bailarines, tenemos unshowmuy bueno; después de esa fecha tengo planes de hacer una gira más en forma; Faithful lo hice con todo el amor del mundo, es una canción que le dediqué mucho tiempo, habla de la fidelidad, para que todo funciones bien”, finalizó Hoyer.

La participación y colaboración de Mathew, joven cantante urbano puertorriqueño, ha impregnado de flow a esta canción que sin duda atrapara rápidamente a sus oyentes, Mathew viene de tener éxitos importantes en el género como “Qué somos” colaborando con Rauw Alejandro & Lyanno.