Premian a delincuentes, acusa Aureoles

Desde el portal

Ángel Soriano

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusó al subsecretario de Gobernación y ex director de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, de entregar dinero a delincuentes de La Huacana, que humillaron y ultrajaron a elementos del Ejército Mexicano con el fin de que depongan las armas y entren al programa de pacificación del país.

Aureoles dijo que le duele que se premie de esa manera a verdaderos delincuentes, no grupos armados de autodefensas como se pretende hacer creer, lo cual no comparte porque no es la forma de hacer prevalecer la justicia. Hasta el momento, no se ha especificado si las pláticas de la Segob son con la delincuencia organizada o con autodefensas.

A la denuncia de Aureoles se acumula otra surgida en BC: de la misma subsecretaría de la Segob salieron recursos para los diputados locales para que votaran en favor de la ampliación del mandato del mexicano-estadunidense Jaime Bonilla, de 2 a 5 años, y aunque todo parece indicar que esa reforma será desechada, el hecho es que se utilizó el soborno como recurso de convencimiento.

Serían las mismas prácticas del pasado, que todas las mañanas afirma el presidente AMLO que combate, las que prevalecen para lograr objetivos políticos: al estilo porfirista, de plomo o plata. Así es como se “convence” a deponer las armas o a votar por una acción ilegal, pero hay otros chivos expiatorios que son utilizados, como en el pasado, en la lucha contra la corrupción.

TURBULENCIAS

Batres es mi compadre, dice Muñoz Ledo

Luego de explicar que él no puso el pie de foto donde aparece con el senador Martí Batres que dice: “unidos contra el golpismo”, el diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que el texto es simpático y la fuente dirá. “Ahora estamos en la época de las redes, donde hay de todo, twitter, memes, todo; entonces, hay que estar a la altura de nuestro tiempo. Este es un mensaje claro diciendo que nosotros no queremos guerra. Ayer me tomé una fotografía muy afectuosa con el líder de Morena de la Cámara de Diputados, está en los diarios de hoy, y hay un diario, creo que es La Razón, que dice ‘espléndida armonía’. Esto es lo mismo, dicho de otro modo. Además quiero decir algo, Martí Batres es mi compadre, bauticé a sus hijos gemelos. Aparte, no me rijo por compadrazgos, pero yo trato de tener las mejores relaciones políticas y humanas con todos mis compañeros”, indicó… “Todo el dinero que se proponga para cultura, es bienvenido y bien gastado. Entonces ahorita, estamos en 12 mil 800 millones, hemos gastado mejor mil 700 millones que se ahorraron en actividades administrativas que se van a actividades sustantivas y esto es un incremento, también, muy interesante en el cómo gastar, así que nada de lo que tiene que ver, estímulos, apoyos a la vida cultural será vulnerado, por el contrario, se aumentará” indicó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, luego de su comparecencia en la Comisión de Cultura… Falleció en Monterrey, N.L. su lugar de origen el artista Celso Piña, El Rebelde del Acordeón…En diversas ciudades del país se realizaron marchas y protestas frente a dependencias federales y estatales en contra de los ataques a periodistas, en tanto en la CDMX, coincidentemente se detuvo y enviado al Reclusorio Sur a Luis Estrada Sánchez (a) “El Chupas” agresor del reportero de ADN40, Juan Manuel Jiménez cuando trasmitía la furia feminista en contra de la violencia. Las autoridades deben frenar ya la violencia pues de lo contrario se multiplicarán las marchas en demanda de paz y tranquilidad social…

