Amanda Miguel es una consagrada de la música

La cantante supera complicaciones en su salud para ofrecer un espectáculo lleno de romance y extraordinarias interpretaciones en el Auditorio Nacional

Luego de haber pospuesto su presentación en el Auditorio Nacional por problemas de salud, Amanda Miguel regresa como la consagrada de la música que es, para brindar un concierto cargado de emociones, romance y extraordinarias interpretaciones, como la artista tiene acostumbrado a su público.

A su entrada al escenario, Amanda Miguel agradeció el apoyo de su gente en esta nueva fecha. “Saben que tuve que posponer el show porque tuve algunas complicaciones con mi salud, no me sentía bien, pero gracias a Dios, el amor de mi hija, mi marido mi familia, la música, y por supuesto de todos ustedes, pude salir adelante y aquí estamos”. Lo mismo, se comprometió a saldar otra cuenta pendiente con sus fans. “La pasé muy difícil, pero ¿saben? aprendí mucho y crecí, veo la vida diferente, les prometo que me sentaré a escribir nueva música, se los debo”, comentó, a lo que la gente respondió con una ovación.

Entre canciones, romance, aplausos y mucho amor, la cantante interpretó muchos de sus grandes éxitos, incluso uno a dueto con su hija Ana Victoria, quien además es la productora de su espectáculo. Juntas cantaron “Mi buen corazón”, mientras que Diego Verdaguer aplaudía y grababa con su celular desde la tercera fila al frente del escenario, emocionado y enamorado como siempre se muestra.

Fueron 19 músicos y tres coristas los que acompañaron a Amanda Miguel en este concierto, donde cantó, entre otros éxitos “Castillo”, “Eso se llama amor”, “Cenizas” y “Así como hoy”, para luego protagonizar uno de los momentos más emocionantes de la noche, invitando a alguien del público para cantar con ella el tema “A mi amiga”, sentadas alrededor de una mesa y portando dos copas, situación que llenó de emoción a todos los presentes. “A mí me daría miedo subirme así al escenario, pero igual estaba muy prendida y se sabe todas mis canciones, por qué no invitarla”.

Otro de los momentos cumbres del espectáculo fue cuando invitó a Laureano Brizuela, conocido como el “Ángel del rock” al escenario, con quien cantó “Amándote” y “Sueños compartidos”.

Para la recta final del show no pudieron faltar las canciones más representativas de Amanda Miguel, que deleitó y complació a los presentes con “El me mintió”, “Así no te amará jamás”, entre otras. “Gracias por venir, gracias por estar aquí pese al cambio de fecha, gracias por estar. Prometo regresar pronto con todos ustedes”, concluyó la cantante casi al abandonar el escenario entre gritos, silbidos y la ovación del respetable público del Auditorio Nacional.