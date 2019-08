Presentan en Tultepec avances del plan maestro para el aeropuerto de Santa Lucía

Programa Territorial del Norte del Valle de México

Tultepec, Estado de México.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron la 5ª Reunión informativa en torno al desarrollo del Programa Territorial Operativo del Norte del Valle de México, instrumento de planeación urbana que desarrollará el gobierno federal con otras dependencias y los estados de México e Hidalgo, junto con ocho municipios en torno al nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

Al dar la bienvenida a los participantes, el alcalde Armando Portuguez Fuentes, pidió al gobierno federal que las alcaldías involucradas en torno al nuevo aeropuerto, sean beneficiados con recursos del programa Municipios Prioritarios, que regularmente sólo se entrega a las grandes ciudades o municipalidades colindantes con las fronteras norte y sur del país.

“Ojalá que, en el presupuesto de 2020, a través de la Sedatu seamos considerados éstos ocho municipios, porque es aquí donde se debe generar infraestructura diversa, sobre todo para mejorar la movilidad en la zona y estas alcaldías no tienen la capacidad económica para llevarla a cabo”.

De igual forma, Portuguez Fuentes se pronunció a favor de que socialice más la información del plan maestro presentado hoy respecto al nuevo aeropuerto y evitar que se siga retrasando su construcción, el cual basado en estudios se contempla el tren Suburbano, el Mexibús y la ampliación de vialidades para mejorar considerablemente la movilidad regional que el proyecto amerita.

Ello para contrarrestar cascada de amparos que no dejan que la obra inicie y que la ha retrasado por más de un trimestre, sobre todo del grupo denominado No Más Derroches, quienes mencionan que no es viable por la demora de salida y llegada de vuelos, “lo cual hoy queda claro que no es así, dado que pueden realizarse llegadas y salidas de manera simultánea con base en estudios de empresas internacionales”.

Con base a la actualización de sus planes de desarrollo urbano, ocho municipios ubicados en al menos 10 kilómetros a la redonda del nuevo aeropuerto, entre ellos Tultepec, impulsarán la zona de influencia que comprende el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, en materia de desarrollo urbano e inclusión de programas y proyectos estratégicos en la región.

Para lograrlo, los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango influenciados por el proyecto; conformaron grupos de trabajo para dar seguimiento al desarrollo de estrategias del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, coordinados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en sus respectivos planes de desarrollo.

Por su parte Jorge Hernández de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), precisó que, en materia de movilidad en torno al nuevo aeropuerto, se contempla una ramificación del Tren Suburbano, de la estación Lechería a Santa Lucía, aproximadamente 24 kilómetros cruzando por los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, con un tiempo de recorrido de 40 a 45 minutos.