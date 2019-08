4U baila con “La botella”

La agrupación comienza a sonar fuerte dentro de la escena urbana, con el sencillo que se desprende de su disco “Para ti”, que cuenta con más de 2.5 millones de reproducciones en YouTube

Arturo Arellano

Maik, Ángel, Thavo y Joy conforman una de las agrupaciones más prometedoras de la nueva escena de lo urbano, pues son jóvenes de entre 18 y 26 años, que ya han logrado encontrar su estilo que hoy plasman en su disco “Para ti”, del que se desprende el más reciente sencillo “La botella”, que según indican es el tema que les ha abierto las puertas en el gusto de los fanáticos amantes de este género.

Durante una visita a las oficinas de DIARIO IMAGEN, los miembros del grupo explicaron: “Nos ha ido bastante bien con el disco, empezamos con este sencillo, luego ya sacamos los 16 tracks, pero particularmente ‘La botella’, que lanzamos con un videoclip fue muy bien aceptado por la gente, se nota la receptividad muy marcada, a diferencia de otros temas, tenemos dos millones de reproducciones, por lo que marca un antes y un después en nuestra carrera, está lleno de mucho sabor, alegría, rumba. Podemos decir que hasta ahora es nuestro éxito más grande con dos millones y medio de reproducciones en YouTube apenas a un mes de ser lanzado. Esto nos deja satisfechos y podemos notar que a la gente le va gustando lo que hacemos”.

Describen su sonido: “le debemos mucho a nuestro productor, que es cubano, trata de meter varias mezclas para generar nuestro sonido. Vamos siempre por lo latino/urbano. Lo distinto a otras propuestas de reggaetón, de entrada es que somos cuatro y por otro lado creemos que el arte de componer letras se trata de no irse por lo fácil o lo vulgar”.

Refieren que si bien el reggaetón está satanizado o estereotipado como algo vulgar “nosotros demostramos que no todo el reggaetón tiene que hablar mal o de lo mismo. Nuestras letras son más poéticas y no son chocantes. La principal referencia del reggaetón es el hip hop, como expresión lírica, es como retomar un poquito de las raíces del género y darle la vuelta a las cosas. No hay que ser tan directo para decir las cosas. Lo que caracteriza a los músicos más influyentes es el manejo de los recursos literarios para decir las cosas sin ofender a nadie, para enriquecer el arte”.

Sobre sus presentaciones en vivo explican que “tenemos un sueño que es muy difícil, pero se hace más fácil cuando lo buscas acompañado de alguien y nosotros somos cuatro. En el día a día de las presentaciones complementamos las química para fluir en el escenario, entendemos nuestro propio lenguaje. Nuestros conciertos están llenos de energía, baile, pasión, entre nosotros y con el público que le encanta compartir lo que hacemos en el escenario”.

El disco ya está disponible en plataformas digitales, mientras que las fechas de sus presentaciones se darán a conocer en sus redes sociales.