Vinculan a proceso a El Chupas, agresor de reportero en marcha

Por el delito de lesiones calificadas

“La verdad es que le quieren dar una sentencia muy canija”, dice la madre

Un juez de control vinculó a procesó a Luis Ángel “N”, “El Chupas”, por el delito de lesiones calificadas, contra el reportero, Juan Manuel Jiménez, quien fue agredido por el imputado durante la marcha feminista del pasado 16 de agosto.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el “El Chupas”, permanecerá internado en el Reclusorio Preventivo Sur.

Al término de ésta, el abogado de Luis Ángel, Jonathan Walter Johnson Solís, interpuso un recurso de apelación al auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva, ya que el delito por el que se le acusa a su cliente no está contemplado en el catálogo de ilícitos con prisión oficiosa.

“Insistimos en que la medida cautelar es excesiva para la conducta que se le pretende atribuir a mi representado, así como lo es también el tiempo que piden para la investigación complementaria. Existen platicas con el MP para darle una solución anticipada a este procedimiento a través de una suspensión condicional del proceso. No va a ser necesario esperarse los tres meses”.

“Por lo mediático del asunto, el juez decidió determinar una medida cautelar excesiva por ese motivo es que esta defensa acudió con un tribunal de alzada para que revise esa situación”, expuso la defensa.

Durante la audiencia, estuvo presente la madre del imputado, Rosa Sánchez, quien escuchó los alegatos del Ministerio Público y la determinación del juzgador de mantenerlo en prisión. Al respecto, la mujer confió que pronto pueda quedar en libertad su hijo, pese a que el proceso no le favorece.

“Están inculpando a mi hijo, porque no mató, la verdad le quieren dar una sentencia muy canija, pero él nada más va a pagar el golpe, lo otro pues no, y doy gracias y estoy feliz por mi hijo porque él se puede decir que se presentó, él no se escondió ni nada”, dijo la madre del imputado.

El agresor de Juan Manuel Jiménez fue trasladado al término de la audiencia al Reclusorio Sur, donde permanecerá al menos los próximos tres meses y su defensa espera que en breve se asigne a los magistrados que analizarán la apelación al auto de vinculación a proceso.

“El Chupas”, de 24 años, quien cuenta con antecedentes penales, fue recluido en mayo de 2014 en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla por el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Además, tiene ingresos en el penal por robo de vehículo, posesión de estupefacientes y alteración del orden en la vía pública.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el periodista Juan Manuel Jiménez manifestó su confianza en las instituciones.