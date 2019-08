Slim ante AMLO: falso que hubiera corrupción en contratos de gasoductos

Invitado a la conferencia en Palacio Nacional

Pactan un nuevo acuerdo que implica un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares

José Luis Montañez

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario Carlos Slim Helú y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, negaron que existieran actos de corrupción o abusos en los contratos de gasoductos que se firmaron en la pasada administración.

Tras pactar un nuevo acuerdo que implica un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares para el gobierno federal, los empresarios afirmaron que no existieron abusos ni son “contratos leoninos”, como el propio mandatario los ha calificado.

“¿Qué fueron abusos? ¡Totalmente falso! No hubo corrupción y en el caso de Grupo Carso lo confirmo, sostengo, firmo y lo que quieras”, dijo Slim al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia matutina de López Obrador.

Explicó que la diferencia en costos para el transporte de gas entre Estados Unidos y México es porque el primer país cuenta con toda la infraestructura necesaria para hacer más fácil y rápido su traslado, mientras que en el caso de México se invirtió poco en ello.

Por lo que sostuvo que “no hubo ningún aprovechamiento, por supuesto que no”; postura que respaldó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien coincidió en que “no hubo ninguna corrupción, todo depende de la infraestructura que se tiene en cercanía a los gasoductos”.

Acuerdo de gasoductos, benéfico para todos, dice Slim

Slim Helú afirmó que el acuerdo alcanzado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el transporte de gas natural, no sólo tendrá un ahorro la para empresa productiva del Estado, sino también para la compañía que preside, lo que permitirá invertir en más proyectos.

El fundador de Grupo Carso manifestó su gusto por la negociación, debido a los diferendos que hubo en el contrato inicial que contemplaba una renta creciente.

Explicó que en la renegociación la parte relevante fue llegar a tener rentas iguales, que permitirán a la CFE pagar un importe menor y “dadas las tasas de interés bajas que hoy hay en los mercados mundiales pueda tener un efecto desde el punto de vista de valores presentes”. Para Grupo Carso, el acuerdo significa poder financiar más proyectos, hacer mayores inversiones, lo cual es importante no sólo para las empresas, comentó.

Además, destacó que con estos gasoductos se puede acceder al gas más barato del mundo que se tiene en Texas y que permitirá sustituir el diésel y el combustóleo que son más caros y más contaminantes. Slim señaló que la negociación con la CFE hace más funcional el uso de los gasoductos, “de manera que cuando no se estén utilizando sobre todo los que tenemos en Estados Unidos, se puedan obtener ingresos al rentarse a terceros y con un posible ingreso para la CFE de hasta el 50 por ciento, que puede ayudar a mejorar la posición y operación de los gasoductos”.

“Vamos a crecer bien y pronto”

El presidente de Grupo Carso sostuvo que el crecimiento económico del país no es lo que realmente importa ahora, sino el hecho de que en México hay proyectos y recursos para el desarrollo, y destacó la confianza e interés de los empresarios para invertir en diversos proyectos.

“Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero, pero eso no es lo importante”, comentó Slim Helú y añadió que si no ha habido crecimiento se debe a la falta de inversión necesaria, por lo que ahora, después de una primera etapa de gobierno, es requiere una “inversión masiva”. El empresario mexicano confió en que “vamos a crecer bien y pronto, no este año, es intrascendente, lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento, grandes inversiones”.

Esto, luego del acuerdo alcanzado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con empresas de transporte de gas natural, donde participa Grupo Carso.

Agregó que debido al ahorro que genera este acuerdo, la compañía que preside podrá financiar más proyectos y hacer más inversiones en el país, además de que la CFE podrá cobrar hasta 50 por ciento de las rentas a terceros de gasoductos que no se utilicen.