Ana Torroja empodera a las mujeres con “Ya fue”

Se presentará el 12 de octubre en el Auditorio Nacional

La cantante lanza nuevo sencillo en formato electro pop, rumbo a su concierto en el Coloso de Reforma

Arturo Arellano

Experimentando con una nueva gama de colores, texturas y sonidos, la referente del pop en español, Ana Torroja está lanzando el tercer sencillo de lo que será su nueva producción discográfica, con elementos de electrónica y una letra que invita a las mujeres a empoderarse para salir adelante, presenta “Ya fue”, que además es acompañado de un video, donde se le percibe segura, con atuendos en color rojo, que destacan su belleza y talento. El sencillo ya está disponible en plataformas digitales, mientras que su concierto en la Ciudad de México se celebrará este 12 de octubre en el Auditorio Nacional.

Para ofrecer comentarios sobre el sencillo y su presentación en el Coloso de Reforma, Ana Torroja concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN, “me gusta la idea de ir abriendo el apetito, musicalmente hablando, a la gente y de ir mostrando un poco la diversidad sonora de mi proyecto actual, es muy importante porque cada canción es un mundo, te lleva a un lugar diferente y afortunadamente hasta hoy cada uno de los sencillos ha sido muy bien recibido. Cada tema lo podemos colocar en diferentes momentos de tu día o de tu vida me emociona que ya están formando parte de la banda sonora de la gente en el 2019”.

Sobre “Ya fue”, nuevo sencillo que cae como anillo al dedo a la actual época de empoderamiento femenino y rebeldía en busca de sus derechos, refiere “antes decía que este tema no tenía un mensaje profundo, pero sí que de pronto la gente le encuentra otras vías y me encanta. Porque es verdad que muchas veces somos nosotras mismas las que debemos poner un alto, un límite, en cualquier situación en que no nos sintamos cómodas o que nos hagan sentir mal. Tenemos que aprender a poner el límite al decir ‘Hasta aquí’, decir ‘Ya fue’ y avanzar, salir adelante, porque dependemos de nosotras mismas. Me alegra que esta canción pueda ser vista en ese sentido”.

Cabe destacar que cuenta con los DJ’s españoles Pional, Henry Saiz y Maxthor como productores “yo no lo sé todo y me gusta aprender, conocer gente nueva, que me aporte. Ellos me han enseñado muchísimo, me han mostrado formas de trabajo que yo no conocía. Con la música electrónica puedes trabajar en cualquier lado, con las computadoras, además puedes improvisar mucho más, tienes esa libertad porque antes si grababas en una cinta y te equivocabas, se tenía que repetir y ahora no, ahora puedes hacer, hacer, hacer y luego crear un collage de los mejores momentos”.

Y sobre el video que enmarca la canción comenta “realmente todo el proyecto llama, quise que estuviera lleno de luz y de mucha energía, muy dinámico, tanto las canciones como las imágenes. Todos los videos están en este concepto, el pasado era en blanco y negro, pero es para remarcar que después venimos al color a lo luminoso. Esta canción tiene mucha luz, está muy viva, quería entonces vestirlo con una marca estética uniforme y el rojo es un color que te evoca a la pasión, al amor, un color fuerte, vibrante con energía, con mucha fuerza. Al director, además le encanta el rojo, entras a su Instagram y está lleno de rojo; juntos pensamos que era una forma de dar fuerza al mensaje de la canción”.

Del show nos adelanta que “es todo electrónico, hemos hecho nuevos arreglos, llevamos los éxitos a la música electrónica hemos hecho versiones diferentes, unas las hemos vuelto más dance, otras más bailables y otras más oscuras. Todo el show está bajo este mismo concepto, de hecho ya tocaremos los tres primeros sencillos de este nuevo disco”.

En ese sentido asegura que “ahora disfruto más los conciertos porque es mucho más ‘yo’, tiene que ver con mi nacimiento musical, con mi aprendizaje, y mi bagaje musical es más electrónico. Encuentro ahora una simbiosis más natural con la música electrónica que con el género acústico, que he trabajado por tantos años”.

Describe que “el show empieza en blanco y negro y acaba en color. Empieza en el pasado, pasamos por diferentes etapas y hasta mezclarnos con el presente, es un viaje, y también lo es en imágenes, además de la música. Quería reflejar todo lo que he sido y he hecho, es un viaje con toda la gama de colores que he vivido hasta hoy”, concluyó.