Dante Miguel Gebel es “Auténtico”

El orador y conferencista argentino visitará México para presentarse el 9 de octubre en el Auditorio Nacional

Arturo Arellano

Dante Gebel es un reconocido conferencista, orador, comediante y actor de origen argentino, quien ha ganado fama en el mundo, gracias a su programa “Dante Gebel Live”, donde emite sus conferencias a canales de todo el mundo; además, conduce y produce “Dante Night Show”, donde lleva a cabo monólogos humorísticos acerca de la vida cotidiana, entrevistas a famosos y re­flexiones.

Actualmente, se encuentra de gira con su edificante espectáculo “Auténtico”, con el que le habla a la gente sobre la vida, la muerte, espiritualidad y otros temas profundos, desde una óptica humana y con Dios, como parte central.

No obstante lo anterior, en entrevista con DIARIO IMAGEN, durante su visita a nuestras instalaciones, aclaró que no es una conferencia religiosa, “me siento honrado de que el Auditorio Nacional me abra sus puertas, he llevado mi gira a Perú, Colombia, Honduras, Costa Rica y otros, México siempre ha sido un país estandarte a lograr.

Mi conferencia es muy al estilo stand up, donde la gente ríe, llora, reflexiona durante casi tres horas, ha sido un éxito en todas partes, espero no sea la excepción aquí”. Explica: “trabajamos con muchas emociones, creo que la experiencia de un piloto se logra en sus horas de vuelo, lo mismo pasa conmigo, he aprendido mucho, según voy ofreciendo las charlas, veo qué funciona y qué no”.

Asegura que es una conferencia dirigida a todo tipo de público “no es algo netamente religioso, porque puede ir gente que no cree en Dios, católica o que cree en algún otro credo y se van a encontrar con espiritualidad, amor, los valores de la vida y de la muerte, lo que vale pensar a final de nuestros días. Es un lindo encuentro para toda la familia”.

Lo anterior da resultados positivos cuando, según sus palabras, “la gente te busca para decirte que tomaron decisiones importantes en su vida a partir de escucharme, eso me llena de responsabilidad, me dicen ‘replantee mi vida, la redireccioné, empecé a pensar que soy mortal, que soy finito, que estoy de tránsito, lo cual es maravilloso, porque si fuera un cantante, la gente me diría me puse feliz con tu canción, se la dediqué a mi esposa o me hizo bailar, aquí es similar, cuando me dicen que tomaron decisiones y acciones positivas”.

Se describe como un artista y comunicador, aunque reconoce que no le gusta encasillarse “soy un comunicador, porque soy orador, escritor, dibujante, pero no quisiera encasillarme, soy alguien que es portador de buenas noticias, soy alguien que intenta que la vida cuente, que no hay que pasar desapercibidos. Quito el prejuicio mental, no tenemos que estar encasillados en una sola cosa, tú puedes ser periodista y jugar golf, a veces dibujante, actor, artista, bailarín. Yo pienso que la gente está tranquila si nos ve en una sola caja, pero no creo que podemos cambiarnos el sombrero, ser y hacer varias cosas, donde sientes que fluyes cómodo, según el momento de tu vida”.

Haciendo honor al nombre de su conferencia, Dante explica que “realmente soy auténtico, me gusta ser orgánico, Chaplin, por ejemplo, tenía el poder de mover su cuerpo y usarlo para la comedia, en mi caso lo más fuerte que tengo es mi naturalidad, no planeo un chiste, me río de mí mismo y plasmo la idea a partir de lo que me sale de manera natural”.

En esa tarea habla sobre su niñez, adolescencia, y “que desde la cuna nos enseñan a ser una copia del otro, no perdemos la autenticidad, porque finalmente nos damos cuenta de que no podemos ser el otro. Empiezo a recorrer los rieles de cómo la iglesia o la religión nos van quitando nuestra originalidad intelectual, moral, espiritual. Todo se construye a partir de ello, para llegar a ser auténticos”.

Dante se presentará el 9 de octubre en el Auditorio Nacional, mientras prepara un show multimedia para llevarlo a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, un show en el estadio Cucatlán de El Salvador, además de una serie sobre su vida para Netflix.

GRAN TRAYECTORIA

*** Nació en Argentina en 1968 (51 años)

*** Trabajó como dibujante para revistas religiosas

*** Fue conductor de un programa de radio llamado “Línea abierta”

*** Ha escrito varios libros: “El código del campeón”, “Pasión de multitudes”, “Las arenas del alma”, “Monólogos de Dante Gebel”, “Monólogos de Dante Gebel 2”, “Destinado al éxito”

*** Fundó su propia productora de eventos y multimedia, llamada “Línea Abierta Group”

*** Ha presentado sus conferencias en distintos países: Australia, España, Italia e Inglaterra, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Ecuador y Perú.

*** Condujo durante un año “El Show de Dante Gebel” por radio La Nueva de Miami.

*** Comenzó “Dante Gebel Live” en Telemundo en el 2009 (canal 52 de Los Ángeles) y en el 2010 la cadena Enlace lo lanza a más de 75 países de Iberoamérica.

*** En el 2011 “El show de Dante Gebel” radial, es emitida a todo el continente por CVC La Voz, con sede en Miami

*** Ha realizado el “Superclásico de la juventud”, donde también se ha presentado Ricardo Montaner (Ricardo es muy religioso y amigo de Dante)

*** Funda y financia completamente la iglesia, a la cual bautiza como River Church y se transforma en la iglesia con mayor crecimiento en Estados Unidos.

*** Estrena “Dante Night Show” en América TV en Miami

*** Fundó “River Arena Cultural”, una academia de teatro, actuación y baile

*** Firmó contrato con TV Azteca para su programa “Dante Night Show”, que se transmite por el canal a+ de TV Azteca cada viernes a las 10pm