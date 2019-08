Con todo respeto, AMLO pondrá hoy paz entre senadores de Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La cita es hoy a las 12:30 en el hotel de las preferencias de Andrés Manuel López Obrador, el que está frente a la Alameda, para su encuentro con los 59 senadores de Morena.

La expectación –morbo diría yo–, es alta. ¿Cómo va a funcionar en los hechos la sana distancia, el reconocimiento a la autonomía, soberanía del Congreso establecida por este Presidente frente al Congreso.

Y es que por más cubetadas de hielo a través de los llamados a la institucionalidad y a la unidad que vierten sobre el caldeadísimo ánimo del presidente saliente del Senado, Martí Batres no se despintan las rayas de la guerra.

Ayer mismo, en una declaración que lo lleva a uno a preguntarse si el presidente saliente del Senado no ha perdido el sentido de la realidad, de cordura, Martí dijo:

“Definitivamente no buscaría la (presidencia de la) Mesa Directiva sin (el apoyo del grupo parlamentario de) Morena. Sin Morena, no. Es decir, no se trata de lograr un cargo a costa de lo que sea, como sea, con quien sea. No es así.

“En todo caso, el camino comienza con el apoyo del Grupo Parlamentario de Morena y ya teniendo este, entonces sí hablar con otros grupos parlamentarios, pero de otra manera, no”.

Cabe la duda de la posible pérdida del sentido de la realidad, porque el proceso de elección del grupo senatorial de Morena para decidir si Batres continuaba al frente de la presidencia del Senado… o si se daba paso a una nueva candidatura, ocurrió el lunes 19.

Ese día con 33 votos contra 29 la fracción desechó la reelección de Martí y se pronunció por postular a la senadora tabasqueña Mónica Fernández.

Otros grupos senatoriales dijeron apoyarán que Fernández sea la sucesora de Batres en el proceso del sábado 31.

¿Será que Batres sigue con su idea de buscar como sea la reelección al frente del Senado a pesar de que todos ya están en la línea de darle la presidencia a la senadora Mónica Fernández?

Eso sería peor que jugarle al “Tío Lolo”, ¿no?

El encanijamiento de Batres ha volado a tales decibeles, que no pocos creen que, en el encuentro de hoy con AMLO, se parará frente al Presidente y, como en los populares y chistosísimos programas del Chavo del 8, apuntará su dedo hacia Ricardo Monreal y lo acusará de haberle metido el dedo en el ojo.

¡Lo dirás de broma… pero es capaz!, me respondieron varios de sus compañeros de fracción al plantearles tal posibilidad.

Por lo pronto Batres espera el fallo de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ante la cual pidió reponer la elección del lunes 19.

Lo que decida esa Comisión, irrelevante: Monreal

Sin darle vueltas, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado indicó que los asuntos internos de Morena como partido no tienen ningún efecto vinculatorio en el Senado.

Así que la Comisión de Morena en la que se han refugiado las ambiciones reeleccionistas de Batres, pues no causan ninguna alteración del pulso del zacatecano.

La salida de Martí y la llegada de la senadora Mónica Fernández a la presidencia del Senado es cosa decidida por los legisladores de su propio partido y apoyada por los de otras fracciones, recordó Monreal.

Así que el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con sus senadores difícilmente terminará en nada más que un diálogo hacia la reiteración de compromisos de unidad.

Termina la permanente

Así, en este contexto de choques internos en la bancada mayoritaria del Senado y algunos jaloneos en la de la Cámara de Diputados, concluyeron ayer los trabajos de la Comisión Permanente referentes al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

En su último mensaje como presidente del Senado y de la Permanente, Batres afirmó que los resultados alcanzados son producto de una intensa actividad colectiva, colegiada y plural.

La sola existencia de un Poder Legislativo entraña, por su naturaleza, principios esenciales de la democracia: representación del pueblo, trabajo colectivo, horizontalidad, libertad de pensamiento y expresión, contrapesos y equilibrios, dijo.

Estos principios, agregó, valen tanto en la relación con los otros poderes, como en la misma vida interna de ambas cámaras legislativas.

Reconoció la labor de los presidentes y de la presidenta de las comisiones de trabajo, de los integrantes de la Mesa Directiva, así como la de los diversos Grupos Parlamentarios.

“Reconozco en todas y todos ustedes, el valor de defender sus puntos de vista y de sublevarse de todo aquello que consideren injusto”, indicó.

“Teniendo posiciones distintas, lo importante es reconocer que éstas se expresen y que en medio de esta pluralidad eso no impida podernos entender en el trabajo institucional que se requiere en el Poder Legislativo.

“Ha sido una etapa fructífera, atravesada por varios periodos extraordinarios en ambas cámaras legislativas”.

Así, dijo,” tuvimos la visita ante esta asamblea de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. También se entregó un reconocimiento a Francisco Ealy Ortiz, por sus 50 años al frente del diario El Universal”.

De igual forma se dio la comparecencia del Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores y de Graciela Márquez, secretaría de Economía.

Y en un recuento de hechos, recordó que se realizaron 17 ratificaciones de embajadores y de empleados superiores de Hacienda.

“Tuvimos también el orgullo de hacer el cómputo y la declaratoria de las reformas constitucionales en materia de paridad y género, derechos de las comunidades afro mexicanas y la relativa a la reforma educativa”.

A lo largo de este lapso, continuó, se realizaron 18 sesiones. Se trabajó en el pleno, sin contar las comisiones, durante 68 horas, dijo.

“Tuvimos 20 acuerdos, 19 a propuesta de la Mesa Directiva y uno de los coordinadores de grupos parlamentarios. Se presentaron 505 iniciativas, mil 52 propuestas con puntos de acuerdo, 547 asuntos aprobados por las comisiones y 37 nombramientos desahogados. Además, se avalaron siete convocatorias a periodos extraordinarios”.

Durante la despedida de la Permanente, representantes de todas las fracciones presentaron su posicionamiento sobre este período de labores legislativas y despidieron con halagos formales a Batres.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa