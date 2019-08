Se deben investigar nexos entre autoridades y crimen organizado: AMLO

“Para esos casos nada de tolerancia”

Luego del ataque contra un centro nocturno en Coatzacoalcos, Veracruz, que ha dejado hasta el momento 29 personas fallecidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que en este y otros casos, se debe investigar a fondo si hubo contubernio entre autoridades y delincuentes, u omisiones.

Para esos casos “nada de tolerancia, porque son muchos los daños, y el crimen perpetrado la noche del martes en Veracruz es “dolorosísimo, algo horrendo, inhumano, algo que entristece, nos degrada como sociedad, como gobierno, como país, señaló.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal subrayó que casos como este no se pueden permitir, por lo que se debe buscar “por todos los medios” la forma de que esto no se repita, y si hubo involucramiento u omisiones de ministerios públicos o jueces, denunciarlo.

Consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a fondo en todos los casos el involucramiento entre autoridades e integrantes del crimen organizado, al tiempo que consideró que la institución debe indagar al fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, por los hechos ocurridos en el bar El Caballo Blanco.

Enfatizó que se tiene que combatir lo que tiene que ver con la actuación del crimen organizado, pero “igual de importante, para no permitirlo, para castigarlo, es el contubernio”.

“Yo les diría que eso es todavía peor, el que la delincuencia tenga el apoyo, el respaldo, de la autoridad, porque si no hay frontera, si no hay una línea divisoria entre delincuencia y autoridad, no se avanza”, enfatizó.

Recalcó que se debe separar a la autoridad de la delincuencia, “nada de que el gobernador, el presidente municipal, el fiscal, el Ministerio Público, el jefe de la policía está metido con la delincuencia o que tienen el apoyo de legisladores o de altos funcionarios públicos. Cero influyentismo, cero impunidad”.

En cuanto a las diferencias entre gobernadores y fiscales independientes, López Obrador subrayó que es respetuoso de lo que hagan las fiscalías estatales, general y los gobiernos de los estados, pero que es un hecho que en Veracruz hay problemas heredados por gobiernos anteriores.

Estos desencuentros tienen su origen en el Congreso, donde se aprobaron reformas que llevaron a que estas instituciones “que son fundamentales, como las fiscalías, las nombrara el gobernador en turno, y son inamovibles” y que en algunos casos “pusieron en estas instituciones gentes de su confianza”.