Gobierna la mayoría: Muñoz Ledo

Desde el portal

Ángel Soriano

A unas horas que se decida la presidencia de la Mesa Directiva del Senado y de la Cámara de Diputados –Mónica Fernández y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente–, conviene precisar el planteamiento del histórico legislador de Morena: en las democracias gobierna la mayoría, y si el PAN desea gobernar, debe conquistar la mayoría.

Esto, ante los amagos del blanquiazul de paralizar la actividad legislativa en San Lázaro si es que se consuma la reelección de Porfirio Muñoz Ledo en la Mesa Directiva, y pretende también tomar la tribuna como en los viejos tiempos e impedir la marcha de la Cámara de Diputados argumentando autoritarismo e incumplimiento en el compromiso de hacer rotatoria la presidencia del Congreso.

Muñoz Ledo manifiesta que esos acuerdos se hicieron –lo de hacer rotatoria la presidencia–, como una negociación partidista ante el arrebato de la Presidencia de la República a López Obrador para dársela a Felipe Calderón.

Se negoció con los partidos y se repartieron el pastel de San Lázaro donde la corrupción entró en una de sus mejores etapas con el reparto de curules, de comisiones y de recursos públicos.

Hoy ya no, y de acuerdo con las formas de gobierno de los parlamentos del mundo democrático, la mayoría es la que gobierna los congresos.

México no puede ser la excepción y Morena controla el 63% de legisladores contra un 17% del PAN, por lo que éste partido no puede acceder al gobierno hasta que vuelva a conquistar, si es que así ocurre, la mayoría de los electores que son los que dan el poder.

TURBULENCIAS

Entre democracia y “sugerencias línea” de partido

Y habrá que reconocer que, efectivamente Morena tiene mayoría, pero esa se la deben al Presidente de la República que ganó de calle y con ello arrastró a miles de afortunados que, sin imaginárselo, hoy están en cargos públicos que por sí solos no hubieran logrado. Entre ellos gobernadores, senadores, diputados y alcaldes que no pueden presumir de que llegaron gracias al voto popular. Entre ellos está, lamentablemente, Martí Batres, actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien reconoció que el presidente AMLO “sugirió” que el ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, fuera presidente de la JUCOPO. Y su homólogo en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, expuso que si no se corrigen los desatinos entre los morenistas, hay el riesgo de que AMLO abandone sus filas “y ni toda la militancia” podría llenar ese hueco. Entonces, se debe entender de dónde viene exactamente la fuente de poder…Con la firma de un convenio enfocado a fomentar el desarrollo de la ingeniería y la calidad de la infraestructura en la entidad, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa reafirmó su compromiso con las y los ingenieros civiles de Oaxaca, a fin de seguir estrechando lazos de cooperación que contribuyan al desarrollo equitativo del país para cerrar la brecha entre el Norte, el Centro y el Sur. Este acuerdo signado también con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Cedric Iván Escalante Sauri; así como representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca y la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, permitirá dar en comodato un terreno en Santa Cruz Xoxocotlán para desarrollar el Proyecto del Centro de Ingeniería Civil “CENIC de Oaxaca”, que impulsará el desarrollo de la infraestructura, tomando en cuenta diversos factores como el técnico, cultural, social y ambiental…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com