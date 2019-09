Verónica Martínez te da una “Cita con un ángel”

La escritora presenta un libro con el que ayuda a las personas a enfrentar el dolor de un duelo

Arturo Arellano

“Cita con un ángel” es una obra literaria basada en el testimonio donde la autora, Verónica Martínez Sentíes, relata el proceso a través del cual su hijo, Amador, falleció tras una ardua lucha contra un tumor en el cerebro, apelando a todos los recursos de la ciencia médica, sin obtener resultados alentadores. No obstante, dicen que de toda crisis nace algo bueno y en este caso fue que Verónica ahora se dedica a ayudar a las personas a enfrentar el dolor que puede causar un duelo de cualquier tipo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la escritora nos cuenta como nace su inquietud por ayudar. “Mi primera motivación después de la pérdida de mi hijo es querer salir adelante, empecé a escribir algunas cosas que me habían sucedido y me sentí tocada, yo digo que era la pluma de un ángel, me sentí lista para hacer un libro con el testimonio de lo que había vivido con mi hijo. Empecé fluyendo y me di cuenta de que no era sólo un testimonio, sino llevar un mensaje a los lectores, empezando por no estigmatizar a la gente que ha perdido un hijo. Yo ya había pasado por un proceso cuando empecé a escribir y quería que la gente lo conociera para servirle de inspiración y apoyo”.

Describe que en el libro “se suman pasajes históricos con ideología de algunos filósofos en torno a la muerte, para desestigmatizarla, porque generalmente nos hablan de la muerte y no estamos listos para eso, el desapego, desprenderte de alguien que amas. La pluma va fluyendo muy rápido, escribí de julio a diciembre en un año y en otras cosas me llevé seis meses más para por fin poder publicarlo. Es un libro lleno de contenido de espiritualidad, terapia, situaciones, proceso de duelo, desapego y todo enmarcado con pasajes y cultura mexicana, de cómo abordaban la muerte los mayas. Es mucha información en 200 páginas, que la gente me ha dicho que las leen hasta en una noche, te atrapa”.

Su principal satisfacción dice: “Es saber que ayudas a la gente, me dicen que después de leer mi libro se dan cuenta del verdadero valor de la vida y que la muerte no es lo que creemos. Por otra parte, también es darnos cuenta de que somos capaces de hacer muchas cosas. En los primeros capítulos se llora mucho, pero es parte de ese proceso hasta la parte luminosa, estoy segura de que cada quien que lea el libro encontrará su poder y verán que de la crisis vienen los cambios positivos”.

Para enfrentar el duelo refiere: “Lo primero es pedir ayuda, acercarse con algún terapeuta, redes de ayuda y hablar. No quedarse ahí. Duele y duele todo el tiempo, pero en México estamos acostumbrados a la conspiración del silencio, eso es muy malo, hay qué hablar. Este es un libro amigable para niños, adultos, gente mayor, no sólo para quienes tienen hijos, sino para cualquiera que ha tenido una pérdida, incluso de un animalito. Además de eso en mis redes hay un mail para que me escriban si necesitan algún tipo de apoyo”.

La presentación se realizó en el Museo de Memoria y Tolerancia, con la presencia del padre Solalinde, de lo cual nos cuenta: “Él quiso presentarlo me dijo: ‘Tengo escritos en cada página de tu libro, no sé cómo voy a estructurar mi presentación’. Me encanta la percepción del padre, porque aborda la muerte de un punto de vista natural, como cuando nacemos. Fui muy feliz cuando él dijo que lo quería presentar”.

“Dejo abierta la puerta para futuros libros, incluso en la última página de éste queda listo para continuar. Los personajes están increíbles, se presta para seguir e incluso también para cine y ser una película”..