Más intensa vuelve “La usurpadora” a la televisión

La telenovela es el primer lanzamiento de Fábrica de Sueños, que hace Televisa

Asael Grande

Hace 21 años los televidentes quedaron atrapados con la historia de “La usurpadora”. Esta telenovela se estrenó en 1998 y tuvo como pareja protagónica a Fernando Colunga y Gabriela Spanic. Este melodrama lanzó a la fama a la actriz venezolana que interpretó a Paola y Paulina, hermanas gemelas que fueron separadas al nacer. Ahora, bajo la producción de Carmen Armendáriz, regresa a la pantalla chica, este 2 de septiembre (a las 21:30 horas, por “las estrellas”), una nueva versión de la historia, en formato de serie de 25 capítulos, protagonizados por Sandra Echeverría (Paola Miranda, Paulina Doria), Andrés Palacios (Carlos Bernal), Facundo Nava (Arap Bethke), Emilio Bernal (Germán Bracco), Lisette Bernal (Macarena Oz), Daniela Schmidt (Gema Vidal), Queta Lavat (Piedad Mejía), Ana Bertha Espín (Arcadia Rivas de Miranda).

“La usurpadora” es el primer lanzamiento de Fábrica de Sueños, que narra la historia de las hermanas mellizas Paola Miranda y Paulina Doria, protagonizadas por Sandra Echeverría.

En la presentación oficial de la telenovela, la productora Carmen Armendáriz, dijo: “La usurpadora” es el primer melodrama de este gran proyecto que se llama Fábrica de Sueños, y quiero agradecer infinitamente el trabajo que se hizo de principio a fin, lo hicimos con mucho cariño, mucha pasión, con un equipo tan padre, de primer nivel, la fotografía, la edición, los efectos digitales, realmente un gran trabajo en equipo, gracias por confiar en mí, espero que haya muchas más historias y melodramas, yo ya cumplí mi sueño en esta Fábrica de Sueños”.

Por su parte, y en exclusiva para DIARIO IMAGEN, la actriz Sandra Echeverría, protagonista de “La usurpadora”, comentó: sabíamos que “La usurpadora” iba a ser un proyecto bien hecho, pero no de la manufactura como la tiene, una calidad de primera, todo es filmado como en el cine, la iluminación, el nivel de los actores, la dirección, estamos bien contentos; en un principio hubo muchas comparaciones con la versión anterior, porque no sabían qué esperar, pero la gente empezó a tener expectativas, y es muy diferente, fue un reto muy fuerte para mi carrera, estamos haciendo algo diferente, en realidad no queremos que la gente se vaya con la idea de que es una serie política, es un melodrama que circula alrededor de las dos hermanas, y todos los conflictos que llevan alrededor de eso”.

“La usurpadora” cuenta la historia de Paola, quien tras enterarse de la existencia de una hermana gemela idéntica (Paulina), la obligará a asumir su identidad como primera dama de México, con el fin de asesinarla y simular su propia muerte, para iniciar una nueva vida junto a su amante. Pero su plan falla, porque Paulina sobrevive al atentado y adopta la identidad de su hermana Paola, como esposa del primer mandatario, Carlos Bernal (Andrés Palacios). Con el paso de los días, ambas hermanas se convierten en acérrimas enemigas, porque Carlos se enamora profundamente de Paulina, sin sospechar quién es ella realmente.