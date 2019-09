Air Supply promete nostálgico y enérgico concierto en el Auditorio Nacional

Durante una hora con 50 minutos interpretarán sus éxitos

Será el próximo 31 de octubre cuando celebren 45 años de trayectoria con su público mexicano

Asael Grande

El dúo australiano de soft rock, Air Supply, formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock en la ciudad de Melbourne en 1975, regresa a nuestro país para presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 31 de octubre, y tocar lo mejor de su repertorio.

En videoconferencia de prensa, Graham Russell y Russell Hitchcock, platicaron sobre enérgico concierto que ofrecerán a su público mexicano, su sonido característico de la voz de tenor de simples, pero majestuosas, únicas, con el sello característico que le da vida a esta agrupación.

“Estamos contentos de poder regresar a México, el nuevo disco de Air Supply, The Lost in Love Experience, fue grabado con la Orquesta Filarmónica de Praga, y la razón por la que lo hicimos con ellos es porque es una de las orquestas más prestigiosas del mundo, habíamos querido grabar con ellos desde hace años, y estuvieron disponibles, el disco quedó muy bien, con un excelente sonido, y estamos contentos con el resultado, es representativo del show en vivo que estamos haciendo, el nombre del disco tiene que ver con nuestros fans, pues nos han comentado que cuando van a nuestros conciertos tiene que ver con la experiencia que viven”, dijo Graham Russell.

Por su parte, Russell Hitchcock, agregó que “cada vez que vamos a México nos ponemos muy contentos, y lo contemplamos en el tour, sabemos que tenemos fans en México, y la razón de que ya tenemos 45 años de trayectoria es porque nuestra música sigue sonando”. Durante una entrevista en 2012, Graham confesó que la agrupación Air Supply se sentiría afortunados de poder trabajar con Paul McCartney, realizando una canción: “colaborar con McCartney, sería nuestro sueño, ninguno de nosotros conocemos a Paul, pero trabajar con él sería el punto más alto de nuestra carrera, nuestra influencia más importante han sido Los Beatles, los vimos en 1964, musicalmente nos encantan sus melodías, y el buen arte vocal de ellos, eso tenemos mucho en común con ellos”, dijo Graham a este diario.

Finalmente, respecto a su concierto del próximo 31 de octubre en el Auditorio Nacional, Air Supply comentó: “la gente de México escucha la melodía, les gustan las buenas voces, nuestras canciones, eso lo hace más importante, tocaremos una hora con cincuenta minutos, puede ser que tengamos un artista invitado en el show, aún no estamos seguros, el Auditorio Nacional es de los mejores recintos del mundo, y creemos que será un gran concierto”, finalizó Russell Hitchcock.

Al finalizar la videoconferencia con Air Supply, Jaime Salinas (director de Cenit Espectáculos México), y Manuel Guerrero (locutor de Universal Stereo 92.1 FM), destacaron la importancia de Air Supply como uno de las agrupaciones musicales más importantes de la industria musical, pues como dúo, han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, han realizado conciertos en los principales escenarios de los cinco continentes, logrando llenos totales en el Radio City Music Hall de New York, el Auditorio Nacional de México, el Movistar Arena de Chile, el Festival Internacional de Viña del Mar, El Ópera de Sidney de Australia, entre otros.

Los asistentes al concierto se deleitarán recordando y escuchando sus temas favoritos como: All Out Of Love, Making Love Out Of Nothing At All, Even The Nights Are Better y Goodbye, entre otros grandes éxitos.