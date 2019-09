Primer Informe de Gobierno de AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

Más allá de los detalles –como el escenario con el III Informe de Gobierno-, de las protestas y si se cumplió con el protocolo o no, lo importante de los nueve meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, son los hechos: más de 200 giras por el país y conferencias mañaneras, donde da toda la información sobre lo que hace diariamente.

Se ha dicho que ningún presidente hace lo mismo. Incluso, una vez que cumplió con lo estipulado por la Constitución, de dar cuenta sobre el estado que guarda la administración pública, inmediatamente salió hacia Sonora a continuar su recorrido por el país, cuando en sexenios anteriores el Presidente se disponía a disfrutar del poder acompañado de sus allegados y sus familiares. Tres días antes y tres días después suspendían actividades en el viejo ritual que ya no existe. Hoy el compromiso es con la nación y las giras son a ras de la tierra: construcciones de caminos por las mismas comunidades, administración de recursos para el mantenimiento de escuelas manejados por comités de padres de familia y docentes, becas para estudiantes, más universidades.

Si bien la economía está mal hoy, como lo reconoció el empresario Carlos Slim, que sí sabe de negocios, ésta es la primera etapa. Los programas sociales darán resultados a largo plazo y vendrá el repunte: un desarrollo generalizado, no para unos cuantos; porque el crecimiento, el desarrollo o la riqueza estaba o está acumulado en unas cuantas familias. Hoy se sientan las bases para que los de abajo tengan acceso al bienestar, no sólo los de arriba. Nueve meses es poco tiempo, habrá que esperar un poco más para ver resultados concretos.

TURBULENCIAS

Lección del Senado a diputados

Con la elección sin contratiempos de la tabasqueña Mónica Fernández Balboa como presidenta de la Cámara de Senadores -una vez que Martí Batres “entendió” que la línea no era para él-, los legisladores de la Cámara alta dieron una lección a los diputados que no se ponen de acuerdo con la elección del presidente de su Mesa Directiva y, de acuerdo a la Ley Orgánica, sigue hasta el jueves el diputados Porfirio Muñoz Ledo. Antes, éste daba consejo al Senado y les pedía unidad. Ahora las cosas cambiaron: hay conflicto entre los diputados y los senadores se pusieron de acuerdo, aun con discrepancias como la de Batres…Fuerza Amplia de Transportistas anunció que este martes 3 en punto de las 7:00 horas iniciará una marcha desde: 1.- El Metro Puebla, en la intersección de Viaducto Río de la Piedad y Av. Ocho,2.- Metro La Raza, sobre Insurgentes; Metro General Anaya sobre Tlalpan y 4.- Avenida Constituyentes frente al Hospital ABC, en demanda de incremento de al menos dos pesos a la actual tarifa, que cada concesionario defina si acepta o no la colocación de barras contadoras en sus unidades, no ser integrados a la tarjeta de prepago cuyos recursos maneje el gobierno de la ciudad, así como que no sea obligatoria la compra de nuevas unidades mediante arrendamiento, entre otras; se quejan que la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, sólo hace promesas y no cumple…La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala- Movimiento Nacional, aseguró que el Primer Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sólo mostró cambios cosméticos y no profundos como lo reclama la realidad nacional, por lo que tenemos en la Primera Magistratura a un personaje que falta a la verdad y no responde a las necesidades de las mayorías, pues mantiene la protección al neoliberalismo, el cual no ha muerto, como el jefe de la nación lo pregona, por ello, los líderes Jesús Gutiérrez Valencia y Alberto Galindo, indicaron que “el actual gobierno es de claroscuros, ha desdeñado la oportunidad histórica que una mayoría de la población le confió para realizar cambios profundos y no cosméticos, como lo ha estado haciendo”…Profundo pesar causó en Oaxaca la muerte del legendario comandante de bomberos, Juan Cruz Ramales, cuya vocación de servicio fue muy reconocida a lo largo de varias décadas al frente de la corporación, donde se ganó el respeto y simpatía de todos. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz Juanito…

