Propone Lobo Román crear Instituto de Planeación Democrática

El coordinador del PRD en el Congreso de la CDMX, Víctor Hugo Lobo Román y el diputado del PAN, Federico Döring Casar, presentarán este martes ante el pleno del Congreso la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se crea la Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Perspectivas de la Ciudad de México, para garantizar que las políticas públicas, los programas y los proyectos de gobierno “cumplan con el propósito original de generar bienestar a la población”. Ambos legisladores recordaron que de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, se debe de contar con un sistema de planeación que sea transversal a la administración pública y vinculante con diversas unidades del gasto, ya que además esta ley no afecta o contraviene derecho alguno, ni atenta contra la perspectiva de género.

Lobo Román consideró que una prioridad de esta nueva unidad administrativa (Instituto de Planeación Democrática y Perspectivas de la CDMX) será encargarse de los trabajos y políticas vinculantes en materia de sistema de planeación, que tenga una amplia visión de administración y que su operación sea efectiva en coordinación con diversos sectores encargados de apoyar el desarrollo sustentable y sostenible de la Ciudad de México.

La Constitución local en su artículo 10 reconoce el derecho al desarrollo sustentable, el cual define como el derecho a participar en un desarrollo económico, social cultural y político en el que puedan realizarse todos los derechos humanos y libertades fundamentales. “Es de gran relevancia que nuestra Constitución reconozca el derecho a la buena administración”, subrayó. Precisó el legislador perredista que dicha ley resuelve una de las principales demandas de los capitalinos y que se refiere a reordenar el espacio público, el respeto al uso de suelo y la preservación de un medio ambiente sano que permita el pleno ejercicio y goce de los derechos tutelados en la constitución local. 16 millones de jóvenes en pobreza El director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, puso el “dedo en la llaga” al señalar (y lamentar) que 16 millones de jóvenes en el país vivan en pobreza, 7% de ellos en pobreza extrema. Tenemos, agregó, un problema muy severo con la precarización de los salarios, pues el ingreso mensual promedio de un joven en México es de apenas 4 mil pesos (insuficiente para cubrir sus necesidades básicas), situación que se acentúa en el caso de las mujeres, que ganan menos. Sin embargo, que eso sea un acicate y aprovechemos la oportunidad para darle la vuelta a la página y cambiar la realidad, dijo. Es por ello que ante el reclamo de los jóvenes de una mayor participación en las políticas públicas, la nueva Ley de Participación Ciudadana busca erradicar los “candados” que impiden que este segmento de la población tengan mayor incidencia en las decisiones de gobierno. El diputado Martín Padilla Sánchez dijo que en el Poder Legislativo deben hacer más para generar condiciones que fomenten el desarrollo integral de la juventud.

A ello, Santiago Rodríguez aseguró que la participación organizada e informada de los jóvenes es indispensable. “Creo que nuestro papel es generar cambios que permitan seguir impulsando a 37.5 millones de jóvenes; no olvidemos que los procesos históricos más importantes en nuestro país han sido impulsados ellos”. Destacó que los retos a superar, son en materia de educación (“necesitamos generar educación inclusiva y accesible para todos, exigir que la educación en todos los niveles se pueda ejercer como un derecho y no sea un privilegio); trabajar por salarios dignos (“pues tenemos una precarización salarial”); en materia de seguridad no es la excepción, ya que las juventudes son los más afectados por la violencia. El diputado Martín Padilla Sánchez dijo que en el Poder Legislativo deben hacer más para generar condiciones que fomenten el desarrollo integral de la juventud.

Legisladores y funcionarios coincidieron en la importancia de la participación activa de las y los jóvenes en la construcción de la vida democrática y social de la capital del país.

Durante el foro La juventud en la CDMX: Una realidad para transformar…Padilla Sánchez lamentó que en administraciones anteriores los jóvenes fueron un “sector descuidado”. Algunos dicen que más que descuidado olvidado. Ofrecen avanzar en temas sociales Un compromiso con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso para establecer una relación de respeto y de colaboración que, dentro de las naturales diferencias ideológicas, nos permitan lograr los entendimientos políticos indispensables para poder avanzar en condiciones de civilidad en temas más sensibles de la agenda política, económica y social que la ciudad nos reclama, ofreció la diputada Isabela Rosales Herrera.

