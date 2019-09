Bibi Gaytán, la gran sorpresa de “Chicago”

Ocesa repone el musical con un elenco de primera

La puesta en escena se presentará el 16 de octubre, con la participación de Alma Cero, Pepe Navarrete, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno y María León, quien dará vida a “Roxie Hart”

Claudia Arellano

Como Velma Kelly es el triunfal regreso de Bibi Gaytán a los escenarios, y aunque mucho se especulaba cuál sería el proyecto de la actriz, Ocesa Teatro presentó radiante a la bella mujer que brillaba espectacular y en el cual aprovechó para desmentir los rumores de la prensa rosa, quienes han apuntado en distintas ocasiones que su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, le impedía trabajar.

Bibi Gaytán se dijo feliz por este proyecto, ya que Velma Kelly llega en una etapa de su vida en la que siente una madurez única, y afirma que este personaje necesita todo el poder que una chica debe proyectar, ya que se trata de una mujer sensual, fuerte, dispuesta a todo por lograr sus objetivos.

“Sabemos que los comentarios siempre estarán a la orden, me vería mal si le echo muchas flores a mi marido, pero no puedo estar más agradecida con la vida por todo lo que tengo. Mi marido me apoya en todos los sentidos, nunca ha limitado nada, todas las decisiones de mi vida las tomo yo, y él siempre está sacando a la mejor Bibi. Soy mamá y me encanta serlo, me gusta ese papel de mamá y requiere tiempo, tener una familia, lo requiere. También amo esto, y es el tiempo perfecto para hacerlo”, aseguró.

“Chicago el Musical” se presentará en el Teatro Telcel, y se trata de una producción de Morris Gilbert y Julieta González, quienes realizan el montaje por segunda ocasión en México.

“Por supuesto, buscamos a Bianca Marroquín, ella estuvo en la puesta de 2001, es una obra muy querida por ella y por esta familia, pero como saben, ella está disfrutando por ahora de su vida personal de recién casada, así que es válido. Ella se comunicó con nosotros y nos manda los mejores deseos, ahora logramos reunir este maravilloso elenco, que sin duda dejará lo mejor cada noche”, dijó por su parte el productor Morris Gilbert.

Con un reparto de primera la pieza iniciaron el pasado lunes los ensayos y su estreno es el 16 de octubre, con la participación de Alma Cero, Pepe Navarrete, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno y María León, quien dará vida a Roxie Hart, personaje del cual habló al respecto.

“Se trata de un personaje que me sacará de mi zona de confort. Me encanta todo de esta obra, los compañeros, la trama, todo, justo creo que es una obra muy vigente por todos estos temas que aborda de codicia, ambición, la dureza de la vida misma, es todo un reto que me tiene más que emocionada”, comentó en su turno María León.

“Chicago, el Musical” está basado en la obra de la periodista Maurine Dallas Watkins, quien en 1924 cubrió los juicios de las asesinas Beulah Annan y Belva Gaertner por encargo del “Chicago Tribune”. Beulah Annan, que sirvió de modelo para el personaje de Roxie Hart, tenía 23 años cuando fue acusada del asesinato de su amante Harry Kalstedt, el 3 de abril de 1924.

“Sin duda, Chicago está más vigente que nunca, la prensa sigue siendo un vector central en el manejo de ciertos sucesos sociales, es una obra en la que ustedes son también parte de esto”, dijo María León, al dirigirse al tumulto de medios de comunicación que se dieron cita en el Teatro Telcel, donde se realizó la presentación oficial de la pieza teatral.

La estrella mexicana Bibi Gaytán regresa a los escenarios, tras 15 años alejada de la actuación.