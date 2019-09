Alerta la reelección de don Porfirio

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿Hay alguna intensión maligna en Diputados?

Morena, primero viola la ley, luego la reforma

La mentira es como la bola de nieve; cuanto más rueda, más grande se vuelve

Martín Lutero, 1483-1546; teólogo alemán que inició la Reforma protestante

Estimado lector, Porfirio Muñoz Ledo, es un personaje político folclórico, es el estereotipo de los viejos mandones de la administración pública. Caprichoso, soberbio, necio, experimentado, culto e históricamente responsable de muchas de las calamidades del país.

Sin embargo, ahora purificado en fuego por la Cuarta Transformación, se convirtió en el paladín de la justicia legislativa. Por ello, lo impusieron ilegalmente con una mayoría de Morena, para raificar la reelección.

La Cuarta Transformación manda menajes encontrados. Primero, desde el gobierno federal mencionan que no están a favor de la reelección y se inclinan por la defensa de la ley. Nadie por encima de la ley, es el clamor del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sus allegados, la gente que ha caminado con él desde hace años, la ley no es su norma, es letra muerta.

Hay dos casos icónicos. El de Baja California, donde las elecciones pasadas se citó a los electores para seleccionar un gobernador por 2 años. Así de sencillo. Así está en la Constitución en un artículo transitorio, que tiene la misma importancia y relevancia, que el resto del clausulado.

Ahora, el ganador de los comicios, Jaime Bonilla, quiere ser gobernador por 5 años. Para ello, el Congreso cambió la ley y, por si fuera poco, lo hace contraviniendo la Constitución General de la República, en su artículo 14, que impide que una ley tenga efectos retroactivos. Pero, el gobernador electo quiere el primero de noviembre, quedarse 5 años. ¿Dos no son suficientes, para qué?

La segunda señal que alerta es la reelección de Porfirio Muñoz Ledo, con la misma estrategia de Bonilla. Primero violan la ley y luego cambian la ley. Ellos por encima de la ley.

En la mesa directiva de la Cámara de Diputados, existe una ley que se aprobó durante la presidencia panista, hace varias legislaturas, donde ese órgano de gobierno es rotativo entre las tres fracciones parlamentarias con mayor número de curules. La inicia la de mayoría y le sigue la segunda más numerosa y la tercera, caería en manos de la tercera fuerza. Sin embargo, Morena, a pesar de las llamadas de atención de los mismos dirigentes para no violar la ley, lo hicieron con impunidad.

Las preguntas que se hacen opositores son legítimas: ¿Acaso son experimentos para la reelección presidencial? Estos ejemplos son deplorables y si tanto aman el poder, incluso el pasajero, pues que cambien la ley y después se impongan con su mayoría parlamentaria. Así no violan la ley. No lo previeron a inicios de esta legislatura y no cambiaron la Ley del Congreso. Eso sería legal, aunque no deja de ser inmoral.

Lo que hicieron fue una “marranada”, carente de escrúpulo y respeto a la ley. La señal daña a la 4T y al mismo presidente López Obrador.

PODEROSOS CABALLEROS: Muerto el joven, a tapar la corrupción. En Xochimilco, siempre, desde tiempos inmemoriales, la gente se movía en las trajineras sin salvavidas. Sin embargo, al convertirse en un atractivo turístico ya no eran profesionales los que navegaban, sino miles de jóvenes intoxicados con enormes cantidades de alcohol y drogas. No es el primer ahogado en esas naves, ni tampoco la falta de pericia de los conductores de esos barquitos, para enfrentar la caída de personas a los canales. Siempre, los cuerpos, son encontrados atrapados por el lodo y algunas algas. Claro, ahora, y aunque sea tarde, ordenará la gobernante Claudia Sheinbaum, que se usen chalecos salvavidas y se tengan protocolos de seguridad. Simplemente, no los hay en Xochimilco, demarcación al mando de Juan Carlos Acosta. Por ello, en este tipo de servicios turístico deben estar sujetos a reglamentaciones y protocolos internacionales. Lástima que antes, no nos escucharon cuando en el 2015, murieron en marzo y septiembre jóvenes en los canales. Pedimos chalecos y las autoridades del PRD, simplemente prefirieron hacerse de la vista gorda. Criminales, pues.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La empresa de tecnología Continental y la Universidad Autónoma de Querétaro, bajo la rectoría de Teresa García Gasca, presentaron el primer “Programa de Formación Dual” de esta casa de estudios. Esta prueba piloto comenzará con la carrera de Ingeniería en Automatización de la Facultad de Ingeniería en sus líneas terminales en Sistemas Mecatrónicos, en Instrumentación y Control, así como en Sistemas Electrónicos. Mediante estos cursos, se atenderá rápidamente las demandas del mercado laboral de la industria automotriz en México, no para la industria de manufactura sino para la industria del conocimiento. Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 horas, de lunes a viernes en Poder y Dinero.

