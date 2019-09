La última y nos vamos con “Los Grandes del Rock”

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra se despidieron con extraordinario concierto en el Auditorio Nacional

Permanecen en los corazones

Arturo Arellano

La última y nos vamos, “Los Grandes del Rock” ofrecieron un concierto vibrante y espectacular para despedirse de los escenarios, al menos en este formato. Y es que Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra se reunieron para cantar sus más grandes éxitos de la década de los 60`s, llevando al público a un ambiente de nostalgia, recuerdos y rock & roll en español, bajo el techo del Auditorio Nacional.

El show arrancó con una emotiva semblanza, que dejó ver en las pantallas, la trayectoria de cada uno de los protagonistas de este espectáculo, desde sus inicios, pasando por los clásicos programas de televisión, nacional e internacional, hasta las películas en las que nos contaban las historias de aquellos jóvenes rebeldes sin causa, entre copetes, faldas cortas, rock & roll y twist, sin dejar pasar, por supuesto, los temas románticos que hacían suspirar a cualquiera.

El primero en entrar al escenario fue Roberto Jordán, que sin premura arrancó con canciones como “1, 2, 3 detente” y “Flor marchita”, pero el momento cumbre de su presentación no se dio sino hasta la interpretación de “Amor de estudiante”, con el que el público abandonó sus asientos para acompañarle cantando y aplaudiendo.

Cabe mencionar que la mayoría del público presente eran contemporáneos de los artistas en el escenario, por lo que la nostalgia se respiraba en cada rincón del inmueble. “Muchas gracias por su cariño, casi me hacen llorar”, comentó Jordán.

Benny Ibarra fue el siguiente en turno y subió al escenario para interpretar “Que ruede la bola”, mientras del público se escuchaban gritos como “¡Guapo!”, a lo que el cantante respondió “¡Todavía hay, chingao!”. La siguiente en su repertorio fue “Teresa”, y alcanzó su punto máximo cuando cantó “Diablo con vestido azul”, pues incluso todos los presentes se pusieron de pie para bailar a ritmo de rock and roll. Benny cerró con “Shake” para dejarle el escenario listo a Julissa, que inició con todo, cantando “La consentida del profesor”, posteriormente hizo un popurrí de baladas integrado por “Nostalgia”, “Las caricaturas me hacen llorar” y “Vete con ella”, logrando cautivar al público, llevándolo hasta su siguiente sorpresa.

“Esto lo trajimos a México en 1973 y se quedó como un clásico para todos ustedes”, comentó para invitar a Benny al escenario y cantar juntos un popurrí de “Vaselina” con temas como “Noches de verano”, “Todo mi amor”, “Flechado estoy” e “Iremos juntos”.

Más tarde llegó al escenario el siempre carismático César Costa, quien llegó bromeando, “Ya no se dice rocanroleros, se dice rucanroleros. Hace dos años, a iniciativa de los productores Alejandro Gou y Sergio Gabriel, iniciamos con esta danza de los viejitos”, lo cual propició una carcajada masiva de parte del público, que conectó en seguida con el cantante que les interpretó “Diana”, “ La historia de Tommy”, “Historia de mi amor” y “Besos por teléfono”. Siguió haciendo bromas en relación a su edad y hasta de sus característicos suéteres. “Este es el primero que usé en mi carrera, me tardé dos años en tejerlo y este lunes debo entregarlo al Museo de Antropología e Historia”, dijo y continuó con un popurrí conformado por temas como “Tus ojos”, “Agujetas de color de rosa”, “La hiedra venenosa”, “Las cerezas” y “Speedy González”. Finalmente, cerró su presentación con “Amorcito loco” junto a Roberto, Benny y Julissa. Y posteriormente con “A mi manera” en su original versión en inglés y “Al compás del reloj”.

Tras dos horas de música y diversión, llegó “La Novia de México” para continuar enamorando a todo mundo, Angélica María deslumbró con un atuendo blanco con rojo y apareció para cantar un popurrí de éxitos como “Toco a tu puerta”, “Johnny el enojón”, “Vivaracho”, “Fortachón”, “No te puedo abrazar” y “Con un beso pequeñísimo”. También cantó “Dile adiós”, “Amar y ser amada”, “Yo te quiero todavía”, “Cuando me enamoro” y “Bésame”, después de la que contaría una historia de desamor “Se fue con una más joven”. ¿En dónde he oído eso? En fin, la chamaquita era 30 años más joven y no me quedó otra más que cantarle así. ¿Cuál sigue, maestro?” y cantó “El hombre de mi vida”, “Una copa de champagne”, “Ella no es mejor que yo”, “Miguel”, “La basurita” y “Tú sigues siendo el mismo”. Después de reconocer que se sentía bastante sentimental por el estado de salud de su mascota, un perro llamado “Mozart”, se despidió con “Yo que no vivo sin ti”, “Eddy, Eddy” y “A dónde va nuestro amor”.

El último en hacer acto de presencia fue Enrique Guzmán que llegó para cantar “Mi corazón canta” y “Yo te seguiré”, para luego comentar: “Hoy es el concierto número 14. Llevo dos años viéndole la cara a Angélica María, César Costa y a todos”, bromeó para seguir con “Tu cabeza en mi hombro” y “Gotas de lluvia”. Entre bromas y anécdotas interpretó “Pensaba en ti”, “Popotitos”, “La plaga”, “100 kilos de barro”, “Oye”, “Lo sé”, “Acompáñame”, “Uno de tantos” y “Dame felicidad”, esta última junto a Angélica María. Finalmente cerró el show con “Payasito”.

