Laura Rojas, panista mexiquense

Espacio Electoral

Eleazar Flores

RENUEVO.- La renovación es una constante en todo quehacer humano y un ejemplo acabado se dio el sábado en Nueva York, cuando la antes invencible Serena Williams cayó ante la veinteañera canadiense Blanca Andreescu. En política, el PAN renueva con la Laura Rojas Hernández.

La cuarentona Laura Rojas sustituye en la presidencia de la Cámara baja al octogenario Porfirio Muñoz Ledo en una lucha interna y externa azul y legislativa, a todo pulmón, ni más ni menos.

URGENCIA PANISTA.- A nivel país, el Partido Acción Nacional -como todos los demás institutos políticos-, está urgido de un renuevo generacional pues sus estandartes que alcanzaron la primera magistratura del país ya están fuera, como el cocacolero Vicente Fox que anunció hace mucho su separación del partido y Felipe Calderón, afanoso por fundar su México Libre.

Otros personajes sin alcanzar la meta han sido muchos, pero destacan Santiago Creel, Josefina Vázquez y a nivel mexiquense Luis Felipe Bravo Mena y los históricos hermanos Vicencio Tovar, con asiento operativo en su natal Naucalpan. En el Valle de Toluca casi se olvidan panistas icónicos que sin recursos hicieron nombre, como Víctor Guerrero. De Noé Aguilar, mejor ni hablar.

Del actual alcalde toluqueño, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, también es difícil hablar por su nuevo uniforme, pues con el PAN fue diputado local y tercer alcalde panista iniciado el milenio, pero la contaminación partidista lo vistió de guinda y ahora es un ¿convencido? “moreno”.

En el Valle de México el PAN quedó muy golpeado de dos décadas a la fecha, destacando las traiciones del ex alcalde y ex candidato a gobernador Rubén Mendoza Ayala y su operador y sucesor en la alcaldía y en las diputaciones local y federal Ulises Ramírez. Seguro que hay muchos más, pero su fama no trascendió más allá de sus cargos municipales.

LAURA ROJAS.- Como buena egresada de la UNAM, Laura Rojas Hernández es puma de corazón, pero de ella se hablaba poco no, obstante su carrera política que la inició como regidora y más tarde como fiel colaboradora y acompañante de un panista de cepa, Luis Felipe Bravo Mena, sobre todo en la campaña a gobernador de éste en su segunda intentona.

Laura alcanza una senaduría en la pasada legislatura, y busca sin lograrlo, ser presidenta de la Cámara alta, pero éste cargo lo alcanza en la Cámara baja en esta 64 legislatura federal el jueves a eso de la media noche, no obstante que se oficializó hasta el viernes.

Es demasiado temprano, pero si Laura tiene un buen desempeño, el PAN la podría considerar para la candidatura gubernamental mexiquense en 2023.

elefa44@gmail.com