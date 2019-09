LZR nos ofrece un “Claroscuro” musical

Con su nuevo disco el artista muestra un concepto electropop innovador

La nueva producción de LZR abre un capítulo nuevo en su trayectoria, tras explorar al máximo sus capacidades musicales y vivir una hazaña de composición, en la que no sólo se redefine y se refresca como solista, sino que muestra un material con personalidad propia. Dentro de este disco, LZR explora los más diversos contrastes entre frases armónicas y dinámicas, lo cual crea un ambiente tal y como el título: “Claroscuro”.

Para ahondar al respecto, LZR visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista comentó. “Después de dos años y cuatro sencillos, por fin podemos lanzar el disco completo, incluimos un bonus track. Han pasado muchas cosas en este tiempo, tuve una gira con Los Daniels, nos hemos enfrentado a públicos diferentes, salimos a otras ciudades, lo cual fue edificante, se aprende mucho de los compañeros en la escena musical. Este disco lleva claroscuro, porque viene de todas las emociones que pasamos desde la tristeza, la felicidad, el amor, desamor, vivir toda esa serie de sentimientos. Todo está en el disco, lo manejamos con una corazón, porque es donde se vuelcan las emociones”.

“LZR es además esa dualidad entre lo electrónico y lo orgánico, la frialdad de la tecnología con lo cálido de los temas orgánicos, eso también se plasma en los sentimientos. Es un disco electropop, synth wave, conceptual un poco, con la influencia de los ochentas, con bandas como Depeche Mode, algunas canciones son románticas, otras más profundas, como de la hipocresía y las máscaras, como ‘Beautiful Strangers’. Otra por ejemplo ‘Sombras’, es una canción introspectiva para ayudarse uno mismo, yo la vi de esa manera y mucha gente también, incluso, me lo han comentado en redes sociales. La gente lo va a disfrutar mucho, conocieron los cuatro sencillos y ahora verán todo el trabajo con lo que se consolida nuestro sonido”.

De “Claroscuro”, tema que le da nombre al disco, refiere “El nombre del disco estaba definido desde hace más de un año, sin embargo, fue la última canción que escribí y la última que se grabó, pero es con el tema con el que se engloba todo el concepto, con esta se amarró lo que quería hacer”.

“Es difícil colocar tu música siendo artista independiente y más cuando no haces la música que está en tendencia, pero se trata de hacer lo que amas y echarle ganas. De electropop sólo hay dos bandas en México, una de ellas Moenia, que es la más grande, pero no hay más. Lo que ha pasado es que las bandas rockeras toman elementos del electropop para llevarlo a su música, pero no es que hayan nacido en el electropop. Yo en LZR lo que hago es lo contrario, traer las bases del rock e integrarlas al proyecto, inicialmente iba a ser meramente electrónico, pero el camino nos fue llevando al sonido que tengo hoy, más rockero, pop, electrónico. Eso me permite estar en todo tipo de escenarios, de cualquiera de estos géneros”.

Con conciertos todo el mes de septiembre, añade que “el concepto en vivo es muy de banda de rock, la parte de las secuencias no se abandona, porque un bajista no puede hacer el bajo de la música electrónica. Es un show muy poderoso, es lo que me interesa que en vivo suene más orgánico, diferente a como está en el disco. Primero, me enfoqué a cómo quería que sonaran las canciones en el disco y después de ello lo dejé para ahora meterme a hacer las versiones del concierto. En el escenario somos tres, yo estoy en la voz, guitarra y sintetizadores, y aparte llevo un guitarrista y un baterista.

Sus presentaciones son el 12 de septiembre en el Black Horse de la Ciudad de México, el 14 en Serpentino de Coacalco y el 21 en Pachuca, Hidalgo. Mientras tanto, el disco se puede escuchar en plataformas digitales o conseguir en físico en los conciertos.

Ofrecerá conciertos todo el mes de septiembre.