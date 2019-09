Alejandra Guzmán abre nueva fecha en la Arena Ciudad de México

Debido al éxito de su primer concierto “LIVE AT THE ROXY”

La “Reina de Corazones” presentó una producción futurista para más de 15 mil personas que la acompañaron y que debido al éxito regresará al mismo recinto el próximo 8 de febrero

Asaael Grande

La Reina del Rock, y una de las voces más importantes de la música latina, quien se ha consolidado como una de las mejores cantantes mexicanas, además de acumular más de 12 millones de discos vendidos en todo el mundo, se presentó en concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de su “Tour Alejandra Guzmán 2019”, en la que hizo un recorrido por todos sus grandes éxitos, además de interpretar canciones de su nuevo álbum en vivo, “Live at the Roxy”, un material discográfico que fue grabado en concierto en Los Ángeles, y en la que la intérprete más importante de México, cantó clásicos en español que han trascendido a más de una generación.

Previo a la presentación escénica de “La Guzmán”, el invitado especial para abrir el concierto fue el cantante y compositor peruano, Ezio Oliva, ganador de un Premio MTV, y ex integrante de Ádammo, quien puso sabor a la noche con su power pop, y un poco de reggaetón.

En punto de las 21 horas se apagaron las luces del recinto, la Arena Ciudad de México, y se iluminó el escenario conformado por una gran pantalla central, y un despliegue de luces, para recibir a la “Reina de corazones”, Alejandra Guzmán, quien comenzó su concierto con Mírala, míralo, De verdad, y Mala hierba: “Qué lindo, buenas noches, pero qué bellezas, vamos a pasarla bien, me encanta estar en donde me vio nacer este país, en la ciudad más grande del mundo, bienvenidos a todos los rockeros, locos, desvelados, fanáticos de la música, de la locura; bienvenidos a este show, tenemos invitados, tenemos sorpresas, esta es una noche especial, se siente; hay muchas cosas que quiero platicarles, y es que vienen compañeros míos de toda la vida, a acompañarme, familia, que también mi sangre que es lo más especial, y ustedes que han estado conmigo 30 años, felicidades porque se dice rápido pero no lo es, y hay que aguantar a veces muchas cosas, mientras ustedes estén conmigo, yo estaré aquí toda la vida”, fueron las palabras de bienvenida de “La Reina del Rock”.

La velada continuó con Ven, Loca, Toda la mitad, Mi peor error, Hey güera, y Día de suerte, canciones que no dejó de cantar el público asistente. Después de sonar Un grito en la noche / Lipstick, el primer invitado de la noche fue Pipo Rodríguez, quien acompañó a “La Guzmán” en el tema Cariñito Corazón; los ánimos se encendieron con canciones como Eternamente bella, Ángeles caídos / Rosas rojas / Yo te esperaba / Llama por favor / Volverte a amar.

La parte de interpretar el repertorio de grandes temas, mismos que han acompañado a Alejandra Guzmán a lo largo de sus 30 años de exitosa carrera, llegó con No voy en tren (Charly García cover), Viento (Caifanes cover) (con Sabo Romo de invitado en el bajo eléctrico), Escuela de calor (Radio Futura cover). El homenaje a Gustavo Cerati no pudo faltar con De música ligera (Soda Stereo cover).

Rumbo a la recta final (no sin antes recibir un reconocimiento por sus 30 años de carrera, por parte de la disquera Universal Music) llegó con las canciones Mi enfermedad (Andrés Calamaro cover), Oye mi amor (Maná cover), Las piedras rodantes (El Tri cover), Todo a pulmón (Alejandro Lerner cover), Rock de la cárcel / Pólvora / La plaga. Después del Encore, Alejandra Guzmán se despidió de sus fans con su clásicos éxitos: Hacer el amor con otro, y Reina de corazones.

Alejandra Guzmán regresará en concierto nuevamente en la Arena Ciudad de México, el 8 de febrero de 2020.

DATOS DEL CONCIERTO DEL 8 DE FEBRERO DE 2020

Venue: Arena CDMX

Fecha: 8 de febrero de 2020.

Hora: 21:00 horas

Venta General: Boletos ya a la venta.

Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com y al teléfono 15 15 41 00.