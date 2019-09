Rayane Laura Souza, rumbo a la final de Miss Bumbum

El concurso se realizará por primera vez el próximo 30 de septiembre en la CDMX

Doctora de profesión y hermosa por naturaleza, se perfila como favorita del certamen que busca el trasero más bello del mundo

Arturo Arellano

Rayane Laura Souza es claro ejemplo de una chica moderna, demuestra que no está peleada la belleza con la inteligencia, pues la hija de padres franceses se recibió con honores de la Facultad de Medicina de Bolivia, país donde radica actualmente, lo cual no le ha impedido también trabajar a base de ejercicio en su cuerpo, por lo cual a fines de septiembre disputará el título para elegir al trasero más hermoso de la Tierra a través del certamen Miss Bumbum World, cuya sede para la gran final será por primera vez en la Ciudad de México.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la hermosa doctora nos cuenta que “yo no sabía del concurso, ellos me encontraron a través de mis redes sociales, de mi Instagram, me escribieron, me hablaron del concurso, me invitaron y acepté entrar. Antes de que yo llegara hubo eliminatorias, pero a mí me llamaron porque una de las candidatas había salido. Empezó a avanzar más el concurso y yo nunca pensé que ganaría o que llegaría hasta estas instancias, pero me emociona estar en la final”.

Asegura que pensar que la belleza es opuesta a la inteligencia es de gente ignorante “es un dicho muy antiguo, pero para nada es válido que si eres guapa no puedes ser inteligente, me consta que hay muchas mujeres muy hermosas y con una mentalidad grande, son inteligentes, trabajadoras. Este concurso es un mensaje de ello, porque se buscan mujeres inteligentes y hermosas. Yo quedé como ejemplo de que estudié, terminé mi carrera y trabajo, ejerzo la medicina y ahora estoy en el concurso para inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo, agradezco que se me dé esta oportunidad”.

Agradece que “mis padres me apoyaron y opinaron igual que yo en el tema de que esta era una oportunidad para inspirar a otras mujeres. El mensaje que quiero darles es que trabajen mucho, que si tienen ganas de terminar una carrera, que nada los detenga, pero después de que lo logren, también ayuden a sus padres, amigos, hermanos, es básicamente lo que yo he hecho, me gusta decir esas cosas con el ejemplo. No solamente se trata de mujeres bonitas o de un cuerpo hermoso sino de lo que puedes aportar con tu trabajo e inteligencia al mundo”.

Detalla que en este certamen “se busca a la mujer con el trasero más hermoso del mundo, así que en la final vamos a desfilar. Haremos una coreografía colectiva con todas las finalistas y posteriormente una pasarela en bikini en solitario, también podremos bailar solas, buscando lucir la belleza que convenza al jurado. Harán una semblanza de cada una para saber a que nos dedicamos, de donde venimos y que es lo que aportamos al mundo”.

Reconoce que para tener el cuerpo escultural que posee, no ha tenido que hacer dietas o ejercicios “como de todo, aunque poquito de cada cosa, pero no hago dietas ni voy al gimnasio, la verdad es que nací con una buena genética”. Con esta proyección que le dará el concurso explica “me gustaría probar en otras carreras como la actuación, siempre querido hacer teatro, aunque soy feliz siendo doctora, me daré una oportunidad en el modelaje y la actuación. Si algo llegara a no funcionar podría regresar a trabajar como doctora y sería igualmente feliz”.

La doctora posee una trasero muy hermoso de 102 cm, por lo que aprovechó esta oportunidad para enriquecer el concurso que se llevará a cabo el 30 de septiembre en el Foro Totalplay en pleno corazón de la capital mexicana.