Salma Hayek presenta en México su producción “Monarca”

La serie llegará a más de 100 países

La actriz cuenta con un elenco de primer nivel y asegura que defenderá a México con su trabajo y no difundiendo violencia

Arturo Arellano

La siempre talentosa, espectacular actriz y ahora productora, Salma Hayek, visitó México para presentar la serie “Monarca”, su nueva producción, ahora de la mano de Netflix, con quienes hace sinergia para llevar a la pantalla una historia de traición familiar, luego de que hayan hecho crecer su empresa de tequila, cimentando un imperio con corrupción. La serie llega a la plataforma de video streaming este viernes 13 de septiembre, a lo que la guapa productora refiere. “En viernes 13 no te cases, ni te embarques, mejor quédate a ver ‘Monarca’ en Netflix”.

En rueda de prensa, Salma se hizo acompañar de su elenco para esta producción, conformado en los roles protagónicos por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, Osvaldo Benavides y Rosa María Bianchi.

De entrada, explicó que “inicialmente el proyecto era para una cadena americana, con ellos los desarrollamos y en un inicio la historia era de una familia mexicana que tiene negocios en Estados Unidos, en aquel entonces los problemas de la corrupción eran exactamente igual. Al final no llegó a entrar al aire y cuando vemos la apertura que hace Netflix, propusimos el proyecto, se interesaron y todavía fue mejor para nosotros”.

Celebró que “saber que más de cien países en el mundo van a poder atestiguar estrellas y actores mexicanos, es un honor”. Aunque por otro lado reconoce que aún se ha enfrentado a problemas de machismo. “Existe machismo todavía y si hay una gran diferencia entre producir en Estados Unidos y México, pero también se hacen muchas cosas aquí, donde cada vez hay más gente preparada. Existe una competitividad sana, hay más trabajo en un momento en donde hay más demanda, puede ser un trabajo más difícil, pero es sumamente satisfactorio”.

Aseguró que no se hará apología de la violencia que se vive en México en esta serie. “Esto es un drama familiar, de traiciones y evidentemente se habla de la corrupción, mas no de narcotráfico, se llega a mencionar, pero no es algo de lo que vayan a escuchar demasiado, no es nuestra intención que sea un tema central”. Y al cuestionarle sobre el atentado terrorista que sufrió su natal Veracruz en recientes días comentó: “me gustaría expresar muchas otras cosas en Instagram, pero esto no es la primera vez que pasa algo así en Coatzacoalcos y no lo pongo, no porque no quiera, sino porque la mayoría de mis seguidores son extranjeros. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por México? No enojarme, aunque todo me preocupa, pero si yo lo pongo no van a hacer nada por un post en este país, pero sí se van a enterar en todo el mundo. Traigo la atención de todos y puede haber problemas con el turismo, con la imagen que me gustaría que tengamos, esa es mi manera de proteger a México, prefiero poner un granito de arena y poner al país en un perfil más positivo”.

Añade que con la serie “en vez de tratar únicamente a México, me gustaría que las personas se identificaran con nuestros personajes, primero con las situaciones y al final dijeran ‘son mexicanos’. Eso nos conecta más con el resto del mundo. Es importante que los países se unan, para mí es muy bonito que el personaje de Rosa María, es una mujer que aunque es profesionista e inteligente, en el momento que se le presenta la oportunidad de manejar algo grandísimo, ella sola se cuestiona si es capaz de hacerlo. Eso vivimos todas las mujeres del mundo, ojalá como este personaje agarren la valentía y confianza de que pueden hacer absolutamente todo”.

De los personajes masculinos dijo: “tienen conflictos muy interesantes. Por ejemplo para Andrés que hace Osvaldo, lo más importante es la verdad en medio de la hipocresía en que viven. Juan Manuel por su parte que interpreta a Joaquín, siente que perder los valores es la mejor manera de proteger a su familia, pero luego es la entraña de la misma la que lo hace cuestionarse de todo lo que estaba tan seguro”.

La serie se estrena este viernes 13 en Netflix.

Salma Hayek dijo: “Saber que más de cien países en el mundo van a poder ver actrices y actores mexicanos en ‘Monarca’, es un honor”.