Saqueo de trenes, ¿Fuenteovejuna?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Jamás cometí una injusticia a sabiendas

Felipe II, 1527-1598; Rey de España

#AsaltosATrenes #Autopartes #MaquinariaConstrucción #Electrodomésticos #AlfonsoDurazo #Guardia Nacional #SecretariadeSeguridadCiudadana #CarreterasInseguras #Trenes #GINGroupEnEU #BeyrutiSeExpandeMás #GINVensure #Bartlett #CasatenienteMúltiple #EréndiraSandoval #LuisaMariaAlcalde #Cotemar

Qué mejor cómplice que toda una comunidad. Esta es la estrategia del crimen organizado. Les dan una parte mínima de las “utilidades” y compran impunidad “democrática”.

Ocurre con el narcotráfico, el robo de combustibles, asaltos a transportes en carreteras y los saqueos de trenes. Son industrias multimillonarias y obviamente las pérdidas no las pagan los empresarios del transporte, sino todos los consumidores quienes ven repercutidos en sus facturas los precios de seguridad y pérdidas por atracos.

Por ello, cuando la policía o el Ejército se enfrenta a la delincuencia los pueblos enteros salen en su defensa. Son sus hermanos, padres, amigos, vecinos y cómplices. Huachicol, incontrolable; camiones robados con todo y mercancía; y los trenes son asaltos al estilo del Viejo Oeste; a punta de cuerno de chivo.

Los casos más espectaculares, que nadie denuncia ya que reciben “beneficios” económicos, son los saqueos de trenes, mismos que se han especializado, según guardias especializados del sector privado y de la Guardia Nacional. Ejemplos icónicos son Acajete, Cañada Morelos y Tezuapan, Puebla, y La Llave, Querétaro de esta semana.

Las especializaciones van desde alimentos, granos para forraje, hasta refacciones para automotores y maquinaria de construcción. Es muy lucrativo. El rubro automotor, el robo en trenes y autocamiones, oscila entre los 150 y 180 millones de dólares (alrededor de 2,500 millones de pesos anuales).

En electrodomésticos, ocurre exactamente lo mismo. Tren o trailer, son atrapados y detectados, en pocos casos en complicidad de empleados, y asaltados a mano armada.

El mapa delictivo está delineado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, y define las regiones más peligrosas, pero ineludibles para el paso de transporte a los centros de distribución.

Las zonas de conflicto se observan en los estados de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Morelos. Destacan el Bajío donde se envían refacciones para las armadoras de autos.

Las refacciones se venden en zonas comerciales de tolerancia como mercados sobre ruedas y sitios en internet a precios por debajo de la mitad que operan en las armadoras de vehículos.

Lo mismo ocurre con televisores, medicinas, alimentos y hasta refrigeradores. Es un secreto a voces… a gritos. Es una forma de ahorrar, pero al final de cuentas se pagan los precios de la inseguridad y la impunidad, ya que esos delincuentes crecen en número y asuelan al resto de la población.

La cultura contra la delincuencia no es pidiéndoles que se porten bien.

PODEROSOS CABALLEROS: Manuel Bartlett, ahora flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, está bajo el ojo del huracán. La secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, no da un paso sin antes consultarlo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ello, la explicación que dé Bartlett sobre su falta al declarar sus viviendas, es un asunto grave. No es una, ni dos, son más de 30 y las que falta por contabilizar de sus familiares cercanos. Bueno, los ahorros que hizo como gobernador, secretario de Gobernación y legislador, le da para eso y más… claro no por su salario “republicano”.

*** GINgroup, que preside Raúl Beyruti, concluyó una alianza estratégica con Vensure, especializada en administración de talento humano de Estados Unidos, creó GINgroup USA by Vensure; una alianza que administra a más de 500 mil colaboradores. Así, GINgroup USA by Vensure, entra a un mercado potencial de más de 5 millones de empresas, con ingresos a nivel industria de 130.5 mil millones de dólares, en un mercado con que crece 4.9% anual. Tendrá como base la cuidad de Atlanta, Georgia, y tendrá oficinas alternas en los estados de Florida, New York, Illinois, Texas, entre otros. Con ello, Beyruti Sánchez, refuerza sus operaciones en esa nación las cuales se expandirán a 50 estados de la Unión Americana.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, le otorgó a Cotemar, el Tercer Nivel del reconocimiento “Empresa Segura” por instaurar y operar sistemas de administración en materia de seguridad y salud en el trabajo, con base en estándares nacionales e internacionales, con lo que favorece el funcionamiento de centros de trabajo seguros e higiénicos.

Este nivel requiere contar con un cumplimiento superior del 90% en la instauración y funcionamiento del Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en el cumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, en cuanto a accidentes de trabajo la empresa se mantiene por debajo de los promedios generales a nivel nacional, con sus 6 mil trabajadores.

Escúchame en MVS Radio (102.5 FM) de 21 a 22 hrs.

de lunes a viernes en Poder y Dinero.

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos