Espectacular boda de Andrea Vara y Mauricio Hernández

La feliz pareja estuvo rodeada de familiares entrañables y amigos, como Viviana Corcuera, Martín Olavarrieta, Sara Cohen de Chayet, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Prisca Ortega de Loyo, Andrea Vara, Erika Telich Vidal, Yvonne Abraham, Perla Díaz de Ealy, Bernardo Martínez, Luz Elena González, entre otros

La celebración de ensueño tuvo lugar en el Casino Español

Todo plazo se cumple, y el de Andrea Vara Alcérreca y Mauricio Hernández Palacios llegó, pues los días de nervios previos a su boda quedaron atrás y en una singular y hermosa celebración unieron sus vidas el pasado 31 de agosto teniendo como testigos a sus padres: Margarita Palacios Velázquez, Francisco Vara Mora y María del Carmen Alcérreca Pérez.

Durante el evento, la pareja recordó cuando se conocieron hace 10 años en una reunión ejecutiva, que dio paso a un noviazgo de 2 años, mismo que ahora culmina con este enlace, que por cierto los llevará a tomar un descanso de sus actividades para poder viajar a la Luna de Miel con destino a Japón, Singapur, Indonesia y China.

Cabe resaltar que ambos son empresarios y Mauricio está dedicado a las telecomunicaciones y Andrea en tecnología Blockchain, por lo cual será un poco complicado se ausenten por largo tiempo de sus actividades, pero aseguran disfrutarán los días que tengan de viaje, luego de tan fastuosa celebración.

En el enlace estuvieron presentes: Paola Ibarra y los padrinos: Fernando Rivera y Ximena de Santiago, además de Diego Hernández (hijo del novio), así como Genaro, Ricardo y América Hernández Palacios, hermanos del novio.

La novia lució ataviada con un hermoso vestido de encaje chantilly francés, en corte de sirena cotour, con escote en V en espalda y adelante, adornando el mismo con unos aretes y collar de diamantes y rubíes auténticos. La unión fue únicamente por la ley civil a cargo de la juez Juana Emilia Soler Corral.

Es importante mencionar que la celebración tuvo lugar en el Casino Español y estuvo amenizada por el Dj Alex Cacho y el tema nupcial estuvo a cargo de la voz de Pablo Alborán con la canción “Se puede amar”, y la novia tuvo un original baile con su papá, teniendo como tema musical “The Way You Look Tonight”.

Entre los invitados estuvieron presentes Viviana Corcuera, Martín Olavarrieta, Sara Cohen de Chayet, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Prisca Ortega de Loyo, Andrea Vara, Erika Telich Vidal, Yvonne Abraham, Perla Díaz de Ealy, María Teresa Fernández de Ortega, Guadalupe Romero de Olvera, Ana Laura Pascual, así como Bernardo Martínez y Luz Elena González.

La pareja recordó cuando se conocieron hace 10 años en una reunión ejecutiva, que dio paso a un noviazgo de 2 años, mismo que ahora culmina con este enlace.

La novia lució ataviada con un hermoso vestido de encaje chantilly francés, en corte de sirena cotour,con escote en V en espalda y adelante, adornando el mismo con unos aretes y collar de diamantes y rubíes auténticos.

El tema nupcial estuvo a cargo de lavoz de Pablo Alborán, con la canción “Se puede amar”