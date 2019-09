Projota y Mario Bautista finalizan grabaciones del video “Qué pasa”

La filmación se realizó en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Asael Grande

Projota, el máximo exponente de música urbana en Brasil, une fuerzas con el mexicano Mario Bautista, con quien grabó el video de su próximo éxito “Qué pasa”, en la Ciudad de México.

Projota, quien espera a su primera hija con su esposa, Tamy Contro, viajó a México para filmar la segunda parte de su primer video musical internacional. El video, de la canción “Qué pasa”, presenta a la estrella mexicana Mario Bautista: “estamos muy contentos de lo que está pasando, uniendo fuerzas entre Brasil, México y Cuba, esta canción es el sencillo de Projota, es con los Orishas, y Mario B, representando a México, por eso nos venimos a grabar aquí, al centro de la Ciudad de México, es increíble, yo quería transmitir que soy orgullosamente mexicano, y caminamos por la calle de Madero, me encanta el hecho de poder trasmitir a través de un video musical el que sepan que soy mexicano, y conectar con otras culturas, como lo es la cultura de Brasil, la cultura de Cuba”, dijo Bautista a DIARIOIMAGEN.

La primera parte de “Qué pasa” fue grabada en las calles de Madrid, España, con el grupo cubano de hip hop Orishas. El video está dirigido por Miguel Ángel Caro, se canta en portugués y español y es el primer sencillo del álbum brasileño “Tribute To Dreamers II”.

“La canción habla de un chico que se enamora, pero eso está fuera de su mente, no sabe lo que está pasando, me gusta esa chava, pero no quiero que sea mi novia, sólo quiero estar junto a ella, es una canción que escribí con Mario”, agrega Projota.

Mario Bautista es uno de los nombres más prometedores de la escena pop latinoamericana, es por ello que Projota decidió compartir créditos con él: “Qué pasa” la escribimos entre los dos, Projota escribió su parte, los Orishas también colaboraron, pues son grandes representantes del rap en Cuba.

Projota es el mejor representante del rap en Brasil, y me mandó el track, me contactó por Instagram, de ahí nos conectamos, me mandó la canción, le faltaba un verso, le metimos la mano y le mandé la idea, la maqueta, la melodía, y le encantó, así que la grabó, y ahora estamos en México terminando de grabar el video”, agregó Bautista a esta casa editorial.

Mario Bautista se ha logrado consolidar como uno de los artistas mexicanos más exitosos de la escena musical actual, es uno de los referentes de la música latina, cuya música es una mezcla de R&B con algunos elementos de géneros latinos antiguos, como el bolero y el bosanova: “estoy feliz de representar a México con todo el movimiento urbano y latino, todo lo que está sucediendo en el mundo con el español y el movimiento latino, y contento de representar a México”, finalizó Bautista.

“Me encanta México, su gente es sensacional, me gusta su energía y su alegría, me gustó cada esquina de la Ciudad de México, sus banderas, me encantó mucho, la canción ‘Qué pasa’, sale en octubre para mi disco”, dijo Ciudad de México