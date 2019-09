Sylvester Stallone presenta en México “Rambo 5: La última misión”

Se trata de una historia universal, porque gira alrededor de la familia, afirmó el actor, previo al estreno de su película el 20 de septiembre

Fernando Garcilita Herrera

Sylvester Stallone visitó la Ciudad de México para promover, posiblemente la última entrega de su saga de películas Rambo, que lleva por nombre “Rambo: Last Blood”, que han traducido para su estreno en Latinoamérica como “Rambo: La última misión” en la que comparte créditos con los histriones Adriana Barraza y Óscar Jeanada. La cinta llegará a la pantalla grande el próximo 20 de septiembre.

En rueda de prensa, donde Sly se hizo acompañar del director Adrian Grunberg, así como de las actrices Adriana Barraza y la joven Yvette Monreal, comentó: “Para mí es un gran privilegio trabajar en esta industria, porque es difícil, pero conoces gente talentosa y países que realmente no conoceríamos”.

La película narra la vuelta a la violencia de John Rambo, cuya nieta desaparece al cruzar a México para una fiesta desde una localidad de Arizona, donde el héroe se encontraba viviendo en un rancho. Por lo que el actor explica: “La historia es universal, no de una región, pasa en todos lados, cada uno debe saber qué tan importante es la familia, por la que morirías. No es sobre guerra, no es sobre otros temas, esto es algo muy personal. Rambo, finalmente tiene una familia se dio cuenta que la guerra le hizo perder el tiempo, ahora quiere cuidar de esta familia”.

Sylvester Stallone es una leyenda del cine norteamericano, por ser uno de los actores con mayor humildad y crecimiento en una industria tan complicada como la de Hollywood.

Empezó como actor y le ha dado vida a personajes que hoy todos veos como íconos de la cultura pop, Rocky y Rambo.

El actor que ahora produce, dirige y escribe sus películas, estuvo de visita en la Ciudad de México para el estreno de la nueva película de “Rambo, última sangre”.

La historia más personal e íntima de Rambo hasta ahora, pues tiene que superar los miedos que le dejó la guerra para despertar al guerrero que lleva dentro y defender a su familia de un cártel que opera en la frontera con Arizona y México.

A pregunta expresa de DIARIO IMAGEN, sobre lo que se siente vivir con Rambo por tanto tiempo, el histrión respondió: “Es muy intenso, yo veo a mis personajes como a mis amigos. Rocky es el deslactosado, él es muy tierno comparado con Rambo, que es como si fuera un expreso doble, todo el tiempo es intenso, violento, pero con el paso del tiempo, se han hecho parte de mi vida, por ejemplo, mis hijas me molestan mucho sobre el tema. Cuando les digo que si pueden responder el teléfono, me dicen en tono de broma, ya voy, Rambo”.

El actor reconoció que sintió la necesidad de rescatar a su personaje, no por un asunto económico, sino porque considera que todo actor que ha interpretado a un ícono quiere revisarlo al tiempo. “Creo que todos los actores tienen un cerebro inusual, ponen en su memoria las experiencias que necesitan esos personajes, yo he vivido mucha violencia en mi vida. Algunas veces es difícil: “ Yo entiendo esta especie de soledad y enojo, lo controlo, pero al vivirlo tanto tiempo te das cuenta de que eso no se va del todo. No es fácil ser Rambo. Yo soy Rocky antes del café y Rambo después del café” señaló.

Adriana Barraza, que interpreta a una abuela que vive acompañada de su nieta y Rambo en una finca de Arizona, refirió: “cuido muchos de los personajes que voy a interpretar y este simplemente vive la consecuencia de la violencia en México, algo que nadie podría negar. Claro que duele (la violencia y trata de personas), porque es una realidad. Desde que leo el guión, cuando se presenta este grupo antagonista de mexicanos, me siento mal. Pero también están los personajes como el mío y el de Gabriela (su nieta en la historia) que son mexicanos dignos, esos también se van a representar aquí”. Posteriormente, recalcó: “En esta entrega de Rambo, veremos a un personaje que nos deja ver su humanidad más allá de la violencia, Rambo nos va a mostrar su corazón, su alma, porque todo esto gira en torno a la familia”.

El director, por su parte comentó: “Rambo no es sólo un veterano de Vietnam, es un hombre que durante 40 años ha estado presente en muchos lugares y situaciones, el personaje siempre ha tenido un pie en la realidad y el resto se puede mover, y como una de las realidades fuertes, ahora es el tema de las drogas y la trata, decidimos centrarlo en esta temática, no obstante, siempre con un mensaje edificante, que llegue a la sociedad”.

La cinta llegará a las pantallas el próximo 20 de septiembre y están también en el reparto Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta y Joaquín Cosío; en tanto que el guión estuvo a cargo de Matthew Cirulnick y el mismo Sylvester Stallone.

