Claudia Sheinbaum, la “triunfadora”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

A la jefa de Gobierno le incomoda Alerta de Género

¿Cómo es posible que la flamante jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de su primer informe, se haya creído que tiene tantos seguidores, casi, casi como el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que no se haga, -como dice un popular refrán-, “que la Virgen le habla”, porque la mayoría de la gente que llegó hasta la sede del Congreso de la CDMX, fueron “acarreados”, esto, sin negar que sí hubo uno que otro espontáneo que acompañó a la funcionaria hasta en su caminata final, luego de rendir su informe, del que salió como si realmente hubiera sido una triunfadora por haber estado presente a la hora que las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la capital fijaron cada una su postura, como si les hubiera otorgado una graciosa concesión.

El común denominador de todas las bancadas, fue el reclamo a Sheinbaum, porque la inseguridad se ha disparado en la capital de la República. Incluso el PES y el PT, que son partidos “colgados” de Morena, le cuestionaron a la jefa de gobierno, menos, claro está, el diputado local morenista, Ricardo Ruiz, que salió a la defensa de la funcionaria, utilizando el más sobado recurso de los militantes de ese partido, empezando por el Presidente: echarle la culpa al pasado de todos los males que ocurren .

De inmediato, Ruiz se dio a la tarea de cuestionar a la oposición que acusó sobre el alto índice de inseguridad que hay en la capital de la República. ¿Qué por qué lo dijeron?, pues porque es una verdad de a plomo que cae sobre la cabeza de Sheinbaum, ¿o no?

Ricardo Ruiz, en el uso de la tribuna entró en serias contradicciones, pues por un lado dijo que apenas son nueve meses de la administración de Sheinbaum como para descalificarla, mientras que por el otro, aseguró que en esos mismos nueve meses, se ha hecho más que en la administración pasada, o sea, la del hoy senador Miguel Ángel Mancera.

Y en eso de que en la actual gestión capitalina no se “maquillan” cifras, eso estaría por verse. Cuestión de detenerse en un pequeño detalle; a la señora Sheinbaum Pardo le resultó demasiada incómoda la Alerta de Género para la CDMX, que por cierto no ha emitido, porque eso vendría a confirmar que la jefa de gobierno no ha hecho nada al respecto. Pone también en evidencia aquello que la funcionaria puso en su twitter, respecto de que en la capital de la República, se registra un cambio profundo. O sea, coloca en entredicho tanto su discurso como lo que ha hecho a lo largo de esos nueve meses Sheinbaum.

MUNICIONES

*** Los gobernadores panistas informaron que el promedio de crecimiento de las nueve entidades gobernadas por Acción Nacional, ha sido de 4.2% en los últimos cinco años, es decir, el doble del registrado en el país. El grupo de investigadores denominado “México ¿cómo vamos?”, dio a conocer el crecimiento que ha tenido cada entidad de la República Mexicana en los últimos 5 años. Las investigaciones que realizaron, dieron como resultado que las economías con mayor crecimiento en el país son las gobernadas por la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). El promedio de crecimiento de las 9 entidades ha sido de 4.2% en el último lustro, es decir el doble del país .

*** Los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, regresarán muy temprano hoy al Palacio Legislativo de San Lázaro a sitiarlo. Según el líder de la Sección 22, Eloy López, anunció que sólo se limitarán a “cuidar” que se cumplan los acuerdos que la Coordinadora hiciera con el presidente López Obrador y a los legisladores no les dé por modificar las leyes secundarias. Entre estos acuerdos, está la propuesta de establecer una relación tripartita, tanto con el gobierno de los estados, el federal y la representación sindical a nivel nacional. También se propuso que los egresados de las diferentes Normales ingresen de manera automática a sus plazas; que no haya exámenes de admisión y que la CNTE tenga el control desde luego, de las plazas. Estarán vigilantes hoy a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, “profesores” de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas

*** La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Angélica Rojas, dijo respecto a las movilizaciones que protagonizaron los “maestros” de la CNTE la semana pasada, que el consenso va en torno al protocolo para resguardar San Lázaro. En este sentido, se tienen que generar mejores mecanismos de reacción. Informó la diputada panista que ha sostenido reuniones con Claudia Sheinbaum y con diputados locales y aunque no pudo dar detalles, se supone que estará listo en esta misma semana estará listo dicho protocolo. Incluso, Rojas aseguró que está garantizado el derecho a sesionar hoy. Respecto a que la CNTE esta tirando “línea” en el tema de las leyes secundarias en materia de educación, la presidenta de la Mesa Directiva fue precisa al señalar que una democracia se construye en la pluralidad, sin embargo, son los legisladores los que hacen las leyes en constante diálogo con el gobierno federal y con la ciudadanía, “nuestro trabajo es escuchar a todos… en general la interacción entre poderes es diaria”.

*** El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, recibió la visita del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, donde al zacatecano aprovechó para decir que de ninguna manera “México se convertirá en el tercer país seguro” para paliar la crisis migratoria que azota a la región centroamericana y el sureste del país. En otro tema, adelantó que vendrá la discusión de temas sustantivos como la revocación de Mandato y la consulta popular; la reglamentación del uso del cannabis para fines lúdicos y medicinales, además de que está en revisión la Ley de Amnistía, propuesta por el Ejecutivo federal. Asimismo, ya están definidas las fechas de las comparecencias de los cuatro secretarios que asistirán al Pleno para la glosa del Informe Presidencial, y que abordarán temas de política interior, exterior, social, y económica, jornada que inicia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 24 de septiembre; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comparecerá el 1° de octubre; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se presentará ante los senadores el 3 de octubre; y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores el 10 de octubre. Añadió Monreal que esta semana se iniciará la discusión de Revocación de Mandato y Consulta Popular en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, por lo que podrá discutirse en el Pleno, en diez días. El también presidente de la Jucopo en la Cámara alta , dijo que se está a la espera de las leyes reglamentaras de la reforma educativa, que también se encuentran en la colegisladora.

morcora@gmail.com