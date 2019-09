Intereses político-financieros en centrales de abasto

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

DESDE HACE MUCHO TIEMPO LAS CENTRALES DE ABASTO EN EL PAÍS juegan varios papeles importantes, primeramente son un centro comercial integral que comercializa los productos del campo y llega incluso a formar y dar los precios finales que cotizarán en el mercado, ahí existen capitales enormes, comerciantes que son importantes por su conocimiento y relaciones que son los que desplazan los productos en todo el país, existe además un fabuloso manejo de dinero en efectivo, ahí, todas las compras y operaciones se realizan en efectivo, de tal suerte que existen protegidos por políticos, funcionarios y policías e incluso grupos de la delincuencia organizada que operan en las centrales, verdaderos bancos, donde se realizan operaciones de préstamos y cobros de inmediato, hay préstamos por horas y con intereses variables de acuerdo a los productos o a la gente que los operan, miles de vehículos todos los días llegan de varios puntos del país a todas las centrales de abasto, por esa razón, los estacionamientos y su funcionamiento se convierte en un enorme negocio de cientos de millones de pesos anualmente, usted se puede imaginar que ¿uno de esos vehículos que traen productos que se pueden echar a perder no sean recibidos en los patios?, pues las pérdidas serían enormes y por ello existe una red mafiosa que garantiza, bajo pagos adelantados y cuotas, el espacio para la carga y la descarga, ahí hasta los desechos tienen valor, existen grupos que reciclan en alguna forma los productos que por vista o calidad ya no pueden ser comercializados y éstos se venden en los tianguis o en espacios comerciales de zonas marginadas o bien se llevan los desperdicios para los alimentos de granjas porcinas o para grupos de producción de abonos y fertilizantes naturales, en fin, hasta el gas, es negocio en tales condiciones.

Por ejemplo, miles de diablitos son los que salen y surcan todos los días los rincones de la central, éstos son operados por eficientes cargadores que pagan cuotas por trabajar y pagan rentas por los diablitos que están concesionados a un grupo que tienen las relaciones políticas y administrativas en las centrales, el manejo de la luz, los baños donde se cobran, cuando menos, cinco pesos por cliente y que suman miles diariamente en esos centros son un enorme negocio que normalmente lo operan en su favor los administradores de las centrales, en fin, en esos centros operan, además, las mafias de rateros, extorsionadores, secuestradores e incluso sicarios, se comercializa en enormes cantidades y al menudeo las drogas de todo tipo y por medio de la red de vehículos que llegan y van al todo el país se utilizan los mismos para enviar grandes cantidades de drogas, armas, artículos robados, contrabandeados, clonados y en muchos casos se usan como transporte de personas al igual que operan los grupos que controlan la prostitución dentro y fuera de las centrales, por ello, tener un local en esos centros representa con seguridad un ingreso importante, pero sobre todo representa también la capacidad de sobrevivir en tales condiciones y así nos podemos imaginar que con el movimiento de cargas lícitas e ilícitas, del movimiento de grupos que operan todo tipo de productos, desde los legales a los ilegales, los que manejan los grandes flujos de dinero en efectivo y garantizan los pagos en otros lugares para evitar los asaltos en los caminos o secuestros exprés que en muchos casos se generan desde la misma central cuando se conoce que los que llevan efectivo van por diferentes caminos y rutas, en fin, los movimientos de drogas, armas, dinero, flujo de artículos robados o clonados que van a los tianguis del país nos dan una idea de que la importancia de las centrales es enorme y por tanto son un codiciado bocado por los grupos políticos, económicos y criminales en todos lados, ahora, también, en esos sitios se confrontan con los grupos de prestamistas y narcotraficantes llegados y operados por colombianos, venezolanos, centroamericanos, que traen como sicarios a pandilleros de las Maras, operadores de los grupos que controlan la prostitución de gran nivel y escala que llegan desde Argentina, Colombia y Venezuela, principalmente y de ahí salen inmensos recursos financieros que no se pueden rastrear fácilmente para las actividades políticas de delegados, políticos locales y nacionales y se garantizan pues las protecciones que se requieren para que sigan en operación esos enorme centros de negocios por todo el país.

Ahora, dicen, en algunos puntos, que la actual administración pretende eliminar a los viejos controles políticos y económicos que manejan a los grupos de la Central de Abasto y que por ello se hacen movimientos de modificación y verificación de concesiones de locales y zonas en toda la Central de Abasto y esto ha provocado la confrontación de grupos políticos del pasado y del presente, y es así que existen, dicen, muchos intereses que se ven manifestados en las llamadas protestas, pero también los intereses políticos y administrativos y financieros de los actuales grupos de poder en la capital, finalmente, todos entendemos que la política se opera con grandes cantidades de dinero, algunas veces desde el mismo poder, pero cuando los controles son importantes se tienen que sacar de las fuentes que no tienen esos controles, como son el comercio informal o formal que genera enormes cantidades de dinero efectivo y que se pueden usar para garantizar los intereses que operan en los explotadores del negocio y los intereses que operan los grupos políticos que ahora se disputan esa fuente de poder y de dinero. Esta confrontación que se ve venir entre los grupos anteriores a este grupo de poder actual, no será sencillo ni fácil de resolver, puede generar graves y serias confrontaciones, hasta ahora, hemos visto manifestaciones y declaraciones donde tratan de imponer criterios a su favor, pero cuando no lleguen a los acuerdos el interior seguramente se manifestarán en serias confrontaciones violentas en las calles, y para ello cuentan con muchos grupos que se pueden movilizar como son los cargadores y gente de operación de las centrales hasta sicarios y grupos de poder político y económico que generarán, sin duda, muchos pero muchos conflictos y problemas, por el momento es claro el apoyo de AMLO a la jefa de gobierno al guacalear a los manifestantes de la central.

