La cantante Carla Vanessa está “Cuerpo a cuerpo” en México

Presenta su disco homónimo, luego de una exitosa gira por Estados Unidos

Arturo Arellano

Carla Vanessa se prepara para reconquistar a su público, tras un tiempo fuera de los reflectores con su primer lanzamiento en solitario, un disco homónimo con canciones en diferentes estilos musicales, lo cual dejará ver su versatilidad. Luego que en los 90’s, Carla Vanessa, junto a los Bayside Boys, hicieran la famosa versión en inglés de “Macarena” y fuera integrante de la segunda generación de Miami Sound Machine de Emilio Estefan, Carla llega más fuerte que nunca con un sonido urbano, sexy y atrevido.

A su visita a DIARIOIMAGEN, Carla Vanessa comentó: “ya lancé el álbum, de hecho, estuve de gira por Estados Unidos, Texas, Los Ángeles, e iré a otras ciudades. Mi nuevo sencillo es ‘Cuerpo a cuerpo’, espero que tenga mucho éxito. Mi Ep tiene seis canciones y un bonustrack, no me gusta encasillarme, por lo que no sigo ninguna línea en mi disco. Es algo que me refleja como artista, soy una colombiana que creció en Miami y ahora vivo en Colorado, tengo muchas influencias, entonces puedo cantar música latina, americana y por ende ninguna de mis canciones se parece a la otra. Tengo desde baladas con mi guitarra, hasta pop dance estilo Katy Perry, en el caso del sencillo es más urbana y sexy”.

Definida como una artista versátil explica: “también estudié ópera y jazz, así que mis producciones siempre serán un poco de todo. Lo más importante para mí es estar involucrada en cada parte del disco, entonces todas las canciones las escribí junto con otros autores, me involucré en la producción y hasta en los videos, porque quería que fuera un reflejo de mí como artista. Cada tema cuenta una historia, algo que tal vez viví, o no necesariamente, pero sí muchos sentimientos. ‘Cuerpo a cuerpo’ nace de un beat de un amigo, medio urbano y yo hice la letra, que es más sexy”.

Se visualiza de este modo en todo tipo de escenarios “cada año siento una necesidad musical diferente, de pronto quiero hacer solo jazz o un disco total de algún genero, depende de a donde me lleve el sentimiento. En este momento quiero disfrutar este disco y me gustaría llegar a todo tipo de escenarios, que disfruten de todas mis canciones o que por lo menos les guste alguna. Al fin y al cabo se trata de ser yo”.

Por lo pronto, la cantante no tiene conciertos confirmados, pero los anunciará en sus redes sociales conforme se vayan cerrando.

Adelanta: “en mi show me gusta juntar los dos mundos de mi música, lo espectacular del baile y la producción, con lo más orgánico de una guitarra y la voz. Me gusta bailar, hacer coreografías, por ello, queremos planear algo muy bien, con un flow en el que todos podamos vibrar. Hasta ahora he hecho o el formato con bailarines y explosividad o el acústico, quiero juntar ambos a partir de este disco. Es algo muy chévere lo que estoy planeando”.

Con una respuesta positiva de parte del público, Carla Vanessa ya puso a disposición de su público en plataformas digitales su disco homónimo.

