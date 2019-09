Selección Mexicana de Pelota Vasca viaja a Tenerife, España

Los jóvenes oscilan entre los 17 y 21 años y su entrenamiento ha sido arduo desde pequeños

Exhortan a que las autoridades y el sector privado volteen a ver este deporte, que ha dado grandes satisfacciones

Claudia Arellano

Cinco medallas de oro, una de plata y dos bronces fueron las que obtuvo la Selección Nacional de Pelota Vasca en sus distintas modalidades, durante los pasados Juegos Panamericanos celebrados en Perú, a pesar de ello, los practicantes de este popular deporte en México, sienten que aún no alcanzan a ser parte de los ojos de los líderes del deporte en nuestro país, ya que afirman, que a pesar de los esfuerzos, los presupuestos resultan limitados.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Diego Lomelí, director de Competencia de la Federación Mexicana de Frontón, comentó que este año, nuevamente México resultó seleccionado para viajar al encuentro mundial de Pelota Vasca, a celebrarse en Tenerife, España, esto, luego de ser parte de tres campeonatos previos y quedar dentro de los 10 mejores del mundo en la categoría Sub 22.

“Estamos contentos de poder ser parte de este encuentro, aunque aún no sabemos el método por el cual vamos a viajar, ya que hasta el momento la Conade no nos ha autorizado el presupuesto que solicitamos para este viaje y esperamos que en estos días puedan darnos una resolución, ya que no todos los chicos cuentan con los recursos para costear esos viajes, que son caros y todos merecen su lugar, pues cada uno se lo ha ganado a base de esfuerzo y constancia”, dijo Lomelí.

De igual modo, el director comentó que México es potencia en este deporte y dentro de las instancias de esta disciplina son respetados, debido a que este prestigio se ha conseguido durante años de trabajo por parte de quienes han dedicado su vida a este deporte, que muchos aún no saben está considerado como de competencia a nivel mundial, y agrega que en el caso de México han logrado catapultarse como uno de los grandes, debido a su técnica.

La pelota vasca es un deporte tradicional del norte de España, el cual posee sus raíces en el País Vasco, Navarra y en La Rioja. Generalmente, requiere la participación de, al menos, dos jugadores, o bien, de dos equipos que en líneas generales golpean por turnos una pelota contra un muro llamado “frontis”, hasta conseguir un tanto. La cancha en la cual se juega se denomina frontón, existiendo una variante denominada trinquete, que es una cancha cerrada con un tejadillo lateral.

“Estamos algo preocupados, creo que este es un deporte que ha librado a los chicos de sumarse a pandillas o a otras cosas generalmente dañinas, como el alcohol y las drogas, esperamos que las autoridades y el sector privado volteen a ver este deporte que ha dado grandes satisfacciones.

Por su parte, los chicos hacen lo suyo y tenemos casos de algunos que han empezado desde los tres años, hoy en día hemos sobrevivido gracias al apoyo de sus familias de los deportistas y de pequeñas empresas o donativos de personas, como es el caso de Tonatiuh Mauricio Flores Maldonado, quien apoya este deporte”, dijo el también entrenador.

Finalmente, Lomelí comentó que entre los seleccionados están: Yahel Hernández, Juan André Raya, Rafael Ortiz, Joaquín Hermida, Ismael Becerra, Mauricio López, en la selección varonil, mientras que la femenil la conforman: Marifer Noriega, Daniela Parra, Ximena Placito, Laura Puentes, Sofía García y Sofía Ramírez.

