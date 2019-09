Yashua llega a México con un corazón cargado de romance

El cantante lanza su nuevo disco latino “777”

Arturo Arellano

De origen dominicano-estadounidense y con un corazón cargado de romance, Yashua Camacho presentó su primer disco en su carrera, titulado “777”, del que se desprende el ultimo sencillo “Pa’ las babies”. Asegura que el álbum está cargado de la influencia de sus dos nacionalidades y sus historias de vida, en las que destaca mucho el amor y el desamor.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el cantante comentó: “estoy muy contento, aunque un poco nervioso, porque es mi primer proyecto. Con ‘777’ sé que me va a ir muy bien, me he estado preparando, pero no se deja de estar nervioso. Hay canciones que hicimos este año, como ‘Pa’ las babies’, otras de hace dos años o más, pero son de esas que no quería dejar fuera. Van a escuchar mis historias, todas mis canciones son historias de mi vida personal, romántica, como mis novias y demás”. Describe que “el sonido que estoy llevando es uno que he estado trabajando por años, angloamericano y latino, con productores también anglo y latinos, lo cual le da una versatilidad interesante. Estoy muy involucrado en la producción, siempre se busca algo diferente, nuevo, que no se haya escuchando antes”.

“La gente ha recibido muy bien las canciones, ya tenemos 2 millones de vistas en el sencillo. Sé que los números en ese sentido no son importantes, pero el efecto o el impacto al querer hacer sentir algo a la gente es lo que cuenta. También imponer un estilo diferente lleva tiempo, pero seré paciente y seguiré trabajando para que la gente me conozca, agradezco mucho el apoyo”.

Justifica el nombre del disco diciendo “777 es mi número espiritual, lo que me introdujo al mundo de la numerología y es el número de Dios, significa perfección, ahí lo llevo tatuado en el pecho. Todo esto ha significado también creer en mí, ha sido totalmente cambiar mi lenguaje, mi manera de ser, dirigir mis pensamientos y eso va a durar una vida entera, me siento mejor y estoy reclamando lo que ya es mío, antes de ser mío, siempre con fe. Por ello, me veo en cinco años o dos más bien, siendo el mejor, cuando eso pase no despegaré los pies de la tierra. Quiero tener una plataforma para hablarle a las personas que han pasado cosas difíciles y quiero que sepan que se puede salir adelante”.

De su show en vivo adelanta: “Es mucho baile, toco piano, batería, parte el show es audiovisual, en si el show es una historia, es como ir a un teatro. Ya pude presentarme en México antes, pero en adelante se pueden esperar mucho amor, música y encuentros con los fans”. Dice que a su paso por México: “quiero empaparme, me gustaría aprender de su música, estoy abierto a todo tipo de géneros, sé qué hay mucha ranchera y tengo de hecho un tema que se asemeja a ese ritmo, me gustaría trabajar con cualquier artista de acá”.

El disco de Yashua está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que las fechas de sus presentaciones las dará a conocer a través de sus redes sociales.