Al parecer, en esta llamada cuarta transformación sí hay funcionarios honestos que quieren lograr el cambio. Uno de los servidores públicos más interesados en la seguridad y bienestar de los habitantes de la Ciudad de México, es el Primer Superintendente Lorenzo Gutiérrez Ibáñez, actual director general de la Policial Auxiliar, y esto se refleja en varios logros, como son: la detención de la responsable del homicidio del israelita en el centro comercial Plaza Artz, por uno de los elementos del sector 73 de la Región III, al mando del Segundo Inspector Raúl Ascención Camacho.

Otra más, la presencia permanente de la Policía Auxiliar en la zona de Polanco, en donde el patrullaje es constante y supervisado por diferentes mandos de la Policía Auxiliar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que esta zona es considerada de alto poder adquisitivo, por lo que el apoyo que brindan dichas dependencias son de gran importancia para lograr que esta zona sea más segura y confiable.

Asimismo, la alcaldía de Cuajimalpa tuvo un incremento en la vigilancia, con la finalidad de brindar mayor seguridad a esta conflictiva zona; también este esfuerzo ha visto reflejado en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se tiene el mayor índice delictivo de la ciudad y en donde Gutiérrez Ibáñez lucha para erradicar la delincuencia.

Estos avances se han logrado gracias al interés y el trabajo que ha venido desarrollando el Director General de la Policía Auxiliar, junto con su equipo que van desde el director operativo y directores regionales hasta los elementos que día a día salen a realizar su trabajo con la consigna de brindar la mayor tranquilidad y seguridad posible a los habitantes de la Ciudad de México.

Y en otro tema muy diferente, no dejó de sorprender la reacción que tuvo el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado que, harto de carecer de margen de maniobra con los “maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que más bien ahora, con todo y la fracción de 40 diputados de la CNTE que tiene Morena, ha tomado como rehén a quien por cierto y dicho sea aparte, tiene una ligera ventaja en la disputa por el liderazgo de ese instituto político.

Por eso, el diputado Delgado fue muy contundente y luego de enojarse con los representantes de los medios que no hicieron más que su trabajo, al señalar que: “pa’ que quede claro y no haya malinterpretaciones, directo: vamos a apoyar los acuerdos del presidente de la República (con la CNTE) porque somos su bancada”.

Así sin más, el coordinador morenista dio un giro de 180 grados y a los ojos de diversos analistas, regresó en el tiempo, cuando el PRI era el partido que tenía mayoría absoluta y en las votaciones imponía la voluntad de su presidente. Ahora simplemente, además de la voluntad de López Obrador, está la de los dirigentes de la Coordinadora que por lo visto hacen de la llamada cuarta transformación, lo que les viene en gana.

Por su parte, la oposición en San Lázaro reaccionó como era de esperarse y señalaron que en el caso de las Leyes Secundarias en materia educativa, son los “maestros” los que se han atribuido la facultad de legislar, o para ponerlo en palabras del coordinador priísta, René Juárez Cisneros: “inocultablemente es que tenemos la presión de un grupo que quiere las leyes a su modo”.

El fondo del asunto en realidad es lo que exigen los “maestros” de la Coordinadora, que quieren pase automático a normalistas sin evaluación y al respecto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Carlos Romero Hicks subrayó que aprobar esto provocará que personas sin vocación se inscriban a las normales para asegurar una plaza.

Por voz de Tonatiuh Bravo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, esa fracción indicó que considera inconstitucional “la propuesta de redacción que se quiere hacer en el sentido de privilegiar a los egresados de normales con el pase automático, es inconstitucional al texto que aprobamos nosotros recientemente de reforma educativa”.Hay otros especialistas que estiman que estas tan llevadas y traídas Leyes Secundarias son básicamente, violatorias de la Constitución porque, por ejemplo, se le quitan facultades al Congreso para otorgárselas a la Secretaría de Educación Pública. Además, se viola el principio de igualdad de condiciones, dándole preferencia a ciertos grupos.

No hay que olvidar que la rectoría de la educación le corresponde a la Federación y con las mencionadas leyes secundarias, se le atribuye todo el poder, en este caso, a los flamantes “maestros” de la CNTE.

Al momento de cerrar este espacio, la bancada morenista hacía todo y más con tal de que hoy se apruebe “fast-track”, sobre las rodillas, estas Leyes Secundarias. Pues para eso son la fracción del presidente López Obrador, ¿o no?

*** “Con bombos y platillos”, por sus redes sociales, la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, siempre tan ética ella, anunció que la dependencia a su cargo inhabilitó por 10 años a la ex titular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles Berlanga para ocupar cargos en la Administración Pública Federal por falsear su declaración patrimonial. Luego, Sandoval Ballesteros, se “aventó un rollo” sobre que la llamada cuarta transformación cumplía a cabalidad con la transparencia y, en fin. Entonces, por esa misma vía, hubo una sola pregunta que a propósito, la flamante funcionaria que encabeza la Función Pública no ha querido o no ha podido responder. ¿Y Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad? Cómo se recordará, más a fuerza, Irma Eréndira Sandoval inició una “investigación” en contra del titular de la CFE, ese que fue uno de los principales artífices del fraude electoral de 1988 y ahora los integrantes de la llamada cuarta transformación, de plano, han endiosado. Ahora sí que como se comenta por las redes, que la secretaria conteste, es para una tarea.

*** Sobre el caso de la ex secretaria de Desarrollo Social, hoy, su hija, Mariana Moguel, encabezará una conferencia de prensa en la que dará detalles sobre la situación que guarda este expediente. ¿Habrá alguna sorpresa?

