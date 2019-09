“¿Qué somos?”: Yahir

Con el respaldo de Warner Music, presenta un nuevo tema, en donde el romanticismo, los sonidos frescos y una pregunta obligada, son los protagonistas

Asael Grande

Luego de una exitosa participación en el programa “La Voz” y una extensa gira con la obra de teatro “Jesucristo Súper Estrella”, Yahir regresa al terreno musical para presentar un nuevo tema, “¿Qué Somos?”, en donde el romanticismo, los sonidos frescos y una pregunta obligada, son los protagonistas. Esta nueva canción llega meses después de haber estrenado “Entre nosotros dos”, lanzado a principio de este año y con el que artista se volvió a colocar en el gusto del público.

“Estoy muy contento con la rola ‘¿Qué Somos?’, sacamos una canción anterior a esta, un sencillo también muy movido, muy latino, que se llama ‘Entre nosotros dos’, ahora estamos con el nuevo sencillo, que los dos van con muy estilo cumbia, moderno, entonces, se me hace a mí que podemos ir paso a paso, sin apresurarnos, sacando sencillos, me encantaría tener una balada, próximamente, tenemos algunas baladas ya guardadas y algunas cosas que están listas para meterse en estudio, paso a pasito vamos a ir midiendo si sacamos un E.P o un disco, a mí las dos ideas me gustan”, dijo Yahir, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Un tema con ritmos tropicales que han sido un acierto para la carrera del cantante, con ahora 40 años cumplidos, sonorense, quien ahora está poniendo a bailar a todo su público con “¿Qué Somos?”, tema por demás pegajoso y cuyo video fue grabado en la Ciudad de México: “cada sencillo tiene su tiempo correspondiente, siento que muchas veces sacas un disco, estás jugando entre muchos temas a ver qué sacas de sencillo, estás viendo si funciona o no, si sigues apoyando el disco o no, y así estás muy enfocado sobre algo; yo escribí el tema, es una canción que trata de las relaciones casuales, trata de los amigos con derecho, me ha tocado vivir eso, y siento que mucha gente nos podemos identificar con esa parte”, agregó Yahir a este diario.

“¿Qué somos?”, pregunta Yahir en su más reciente sencillo con ritmos tropicales para ponernos a bailar. Andrés Castro (Carlos Vives, Shakira, Maluma) fue quien produjo el tema: “yo soy un amante de la música y de los buenos recuerdos, soy un amante de pasar grandes momentos con mi familia, con mis compañeros, tratar a cada momento de que tengamos alegría, pensar positivo, apasionarnos con lo que tanto nos gusta; estoy contento con el tema ‘¿Qué somos?’, porque quedó para bailar, pero también con una letra que tiene un sentido muy padre sobre los amigos con derecho; Andrés Castro es para mí uno de los mejores productores, poco a poco lo he ido conociendo más y más, es un verdadero placer trabajar con él, y tiene una experiencia increíble, es alguien con el que me gustaría seguir trabajando, y le ha sacado un sonido a mis canciones, increíble”, agregó el cantante.

Respecto a qué le dejó participar en el personaje de Pedro, en el musical Jesucristo Súper Estrella, Yahir dijo: “disfruto cada función, noto que hay algo muy fuerte en Jesucristo Súper Estrella, que no nada más me pasa a mí, es muy fuerte la obra, y veo al público con los ojos llorosos, que están realmente afectados por esto, eso es lo que más fuerte se me hace, estamos en una obra que te exige seriedad, te exige preparación, y hay una cosa que tiene Jesucristo Súper Estrella, que es la vibra entre todos nosotros, hay mucho que crecer, me gusta mucho ser aferrado, hay que ser tercos, hay que ver todos los compromisos con la seriedad que representen, pero no hay que ver nada imposible”, finalizó Yahir.