En México, promedio de 5 secuestros al día

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

“A México le urge seguridad, paz y justicia”, afirmó la organización Alto al Secuestro, al dar a conocer que en nuestro país siguen ocurriendo, en promedio, 5 secuestros al día.

No obstante, la agrupación encabezada por la luchadora social Isabel Miranda de Wallace reconoció que durante el mes de agosto de 2019 hubo una disminución de 10.1 por ciento en la cantidad de carpetas de investigación, al pasar de 158 registradas en el mes de julio a 142 en agosto.

De acuerdo con los datos en poder de Alto al Secuestro, la cantidad de víctimas disminuyó 30.3 por ciento, al pasar de 237 en el mes de julio a 165 en el mes de agosto.

Los detenidos vinculados al delito de secuestro se mantuvieron en el mismo número de julio, 124.

Los estados con mayor incidencia de secuestros en el reciente mes de agosto fueron Veracruz (32), México (27), Puebla (13), Guerrero y Tamaulipas (seis en cada uno), así como Morelos, Sonora y Tabasco (5 cada uno).

Por el contrario, los estados que no reportaron ningún secuestro fueron Campeche, Durango, Nayarit, Querétaro y Yucatán

Al presentar los resultados más recientes acerca del delito de secuestro, la mencionada organización señaló que “es de suma importancia mencionar que hay miles de víctimas directas e indirectas de delitos graves como secuestro, desaparición, feminicidio, trata de personas, entre otros.

“Desde Alto al Secuestro nos unimos a la indignación que embarga a los mexicanos expresada por conducto del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; efectivamente, algunos jueces ponen los derechos de los imputados, sentenciados y delincuentes en general por encima de los de las víctimas del delito, perdiendo con esto, el propósito para el que fueron creados que es administrar justicia y no convertirse únicamente en jueces de legalidad, esto no tan sólo es indignante e indebido, sino que provoca impunidad y el silencio de las víctimas para no denunciar y mucho menos seguir los procesos que son tan burocráticos y desgastantes”.

Por lo anterior, Alto al Secuestro hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fijar criterios que hagan realidad los derechos de las víctimas y que sean acatados por los juzgadores. “No toleramos como mexicanos que cuando se cometen ilícitos, y hay pruebas suficientes para acreditar responsabilidad, se busquen pretextos para dejar en libertad a quienes dañan a la sociedad”, sentenció la referida agrupación.

La segunda parte de la reforma educativa, imparable

Con todo el esfuerzo en contra del llamado Bloque Opositor (PAN-PRD-PRI-MC), que inclusive recurrió a uno de los recursos favoritos de los legisladores de Morena, la “toma de tribuna”, la Cámara de Diputados aprobó en lo general las leyes secundarias de la “nueva” reforma educativa y preparaba la maquinaria para rechazar, una tras otra, las inconformidades presentadas por los legisladores de los partidos minoritarios.

Lo más que pudieron hacer los diputados de oposición fue alargar la sesión y obligar a un receso para obligar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el coordinador de los “morenos”, Mario Delgado Carrillo, a negociar un acuerdo que permitiera avanzar los trabajos de la Cámara.

Como ocurriera un día antes en la Comisión de Educación, los diputados del Bloque Opositor intentaron que se rechazara la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados del PT y PES.

De manera reiterada, los legisladores de oposición indicaron que la iniciativa que se presentó ante el pleno no tiene nada que ver con lo que revisaron durante casi un año de trabajos para preparar la “nueva” reforma.

Panistas, perredistas, emecistas y priistas denunciaron que el documento puesto a la consideración del pleno es el que salió de los acuerdos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que los diputados de Morena se limitaron a tomar un dictado.

Los opositores intentaron que la iniciativa no fuera tomada en cuenta, pues no se presentó con la debida anticipación (cinco días) para que lo pudieran revisar los diputados con detenimiento.

El debate fue prolongado, pero a final de cuentas Morena y aliados impusieron su mayoría y se aprobó revisar el documento preparado un día antes en la Comisión de Educación, que luego fue aprobado en lo general.

Poderes fácticos no deben legislar, advierte el PRI

Aparte de los argumentos presentados por sus diputados en contra de las leyes secundarias en materia educativa, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó las iniciativas presentadas en el Palacio Legislativo y advirtió que el PRI “no acepta que grupos de poderes fácticos se conviertan en colegisladores”, porque “quien hoy permita que se atente contra la educación, mañana permitirá que se atente contra la República”.

Al dar a conocer el posicionamiento del Partido en ese tema, que se discute en un recinto de San Lázaro sitiado por la CNTE, el dirigente del tricolor puntualizó que su partido “no puede aprobar leyes secundarias para el sector educativo que pongan en riesgo el nivel académico de las próximas generaciones de mexicanos”.

También sentenció que ningún partido político tiene derecho a “mayoritear” el futuro de México. Por ello, agregó, el PRI “rechaza y condena el intento de retroceso que se pretende realizar al margen del Poder Legislativo Federal”.

En tanto, la dirigencia del PRI se sumó a los protocolos de Protección Civil para el Macrosimulacro 2019, para promover entre sus militantes y la ciudadanía en general la importancia de conocer las acciones a realizar en caso de un sismo.

En la sede nacional del Partido, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y colaboradores que se encontraban en sus edificios, acataron de inmediato los protocolos de protección civil al activarse la Alerta Sísmica en punto de las 10:00 horas, y evacuaron las instalaciones en forma ordenada.

La secretaria general del instituto político, Carolina Viggiano, informó que en el PRI “nos unimos a los protocolos de protección civil para el MacroSimulacro2019, recordando la importancia de conocer las acciones a realizar en caso de un sismo”.

Rosario Robles exige un proceso justo

“A la venganza hay que enfrentarla con entereza y pruebas y así lo haré”, dice una carta de la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, dirigida al presidente López Obrador, en donde le exige un juicio justo y no una ofensiva por parte de su gobierno en su contra.

El documento, dado a conocer por la hija de Robles, Mariana Moguel, afuera del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha, donde está recluida, la ex funcionaria señaló que seguirá luchando contra la “injusticia y persecución” de la que es objeto.

La también ex titular de la Sedatu recordó en su carta que ella misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar su inocencia, “pero al igual que todos los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad”.

Alistan en Quintana Roo Constitución en lengua maya

“Queremos un estado igualitario, donde todas las tradiciones y costumbres sean parte de nuestra esencia quintanarroense” expresó el gobernador Carlos Joaquín al asistir al Primer Festival Internacional “Ka t’o’oxok”, en ocasión de la entrega al Congreso del Estado de la Constitución Política de Quintana Roo traducida a la lengua maya por iniciativa del diputado federal Luis Alegre.

El evento se realizó en la Explanada de la Bandera y contó con la presencia del presidente electo de Guatemala Alejandro Giammattei, dignatarios y sacerdotes mayas, presidentes municipales y habitantes de comunidades mayas.

En el Congreso del Estado, el secretario de Gobierno Arturo Contreras Castillo asistió a la entrega oficial de la Constitución Política de Quintana Roo en lengua maya, por parte del diputado federal Luis Alegre.

“Eventos como éstos nos permiten tener esta comunicación con nuestros orígenes, con nuestra cultura maya. Nos permiten fijar muy bien nuestra identidad, sentirnos orgullosos de ella y ser partícipes de su incorporación en lengua maya a nuestras leyes y nuestros orígenes que es lo más importante como quintanarroenses y como mexicanos”, expresó el gobernador de Quintana Roo.

