Sin crecimiento no hay ni desarrollo ni prosperidad: senadora Vanessa Rubio

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno, los Grupos Parlamentarios del Senado de la República fijaron ayer su postura respecto a la política económica que la actual administración ha implementado en sus primeros nueve meses.

La senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez, que es de los pocos dentro del Senado que sí saben de economía y finanzas por haber pasado por una subsecretaría de Hacienda, fue inmisericorde durante el análisis del primer informe de la 4ta Transformación en materia de Política Económica.

Desmenucemos, dijo, y se fue a fondo:

Uno, no hay país o sociedad donde no haya desarrollo ni prosperidad sin crecimiento.

Dos, y empleo sin crecimiento económico.

Es decir: sin crecimiento no hay más comida en la mesa ni mejora familiar o personal. Sin crecimiento quienes menos tienen la pasan peor.

Tres: Nos dijeron que íbamos a crecer 6%, luego que al 4% y después no, que al 2%… ¿y finalmente cuánto? Cero. No hay crecimiento este año. Lo dice el INEGI.

Lograr hacer crecer a la que era la doceava economía en el mundo, a México, es mucho, mucho más difícil de lo que parecía. Son las buenas políticas las que lo permiten.

¿Cuáles son los errores que no lo permiten?

Uno, la cancelación del aeropuerto. Eso produjo cancelación de empleos directos e indirectos; y el pago multimillonario a inversionistas y empresas contratadas.

Hoy por ello tenemos menos empleo, inversiones, comercio, turismo y menos consumo en nuestro país. Perdimos prosperidad.

Las estrategias fallidas en el sector energético, cambiarles las reglas del juego a los inversionistas ahuyenta capitales y crean más desempleo.

Meterle recursos públicos a Pemex pone en riesgo “al soberano” e impide a empresarios invertir en el sector energético.

Y si no hay inversión, no hay recursos. Y por eso los hospitales no tienen medicinas, ni médicos, ni enfermeras. Y no hay estancias infantiles, ni refugios para mujeres violentadas, ni investigación ni ciencia y tecnología, ni educación, ni promoción turística, y sí reducciones como nunca en el campo y despidos masivos de servidores públicos

Lo que estamos viviendo en la economía no es una buena noticia. Ningún país prospera sin crecimiento.

Sí, hay que reconocer errores. Se valen los cambios de rumbo. Bienvenidos.

Pero hay que reconocer que no se han tenido los resultados prometidos: ¿no que íbamos a crecer más que antes?, ¿no que estaba bien fácil llegar al 6%?, ¿dónde está el crecimiento económico prometido?

Menos articulados que la senadora Rubio, pero no menos críticos, otros senadores de la oposición como la panista Minerva Hernández Ramos, indicaron que no hay forma para no estar descontentos pues el proyecto de presupuesto de egresos para 2020 contempla un recorte de 30% al sector agrícola, de desarrollo social, trabajo y más del 40% al del Turismo, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano como Antonio García Conejo, del PRD destacaron que todo indica que México va a una crisis económica de resultados insospechados

Imelda Castro Castro, de Morena, afirmó que pese a la desaceleración de la economía global, México ha mantenido la estabilidad macroeconómica y las reservas internacionales “mostraron un desempeño positivo en este año”.

Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT consideró que la oposición no puede reclamar nada cuando ellos fueron quienes le heredaron al presidente Andrés Manuel López Obrador los resultados de una desastrosa política neoliberal.

Y Rogelio Israel Zamora Guzmán del Verde Ecologista dijo que es muy temprano para medir los resultados de la actual administración.

Y la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, del PES, dijo que el mayor reto es remontar la pobreza y atender a los sectores olvidados por la “tecnocracia”.

Fuerte Corrupción en la Operación del Agua

Un análisis e investigación de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas realizada por Dalia Toledo, Rodrigo Bolaños y Cuauhtémoc Osorno bajo la dirección de José Luis Chicoma, encontró que la gestión del agua en México presenta un alto grado de corrupción.

La sobre explotación y la contaminación de los cuerpos de agua, que daña los ecosistemas y a la población, y que impide se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y sobre todo el acceso al agua potable y saneamiento, se origina en un manejo corrupto de concesiones a grandes empresas.

La extracción y aprovechamiento del agua por parte de organismos operadores, así como la existencia de tomas clandestinas, en las descargas de aguas residuales y en todo el desarrollo de obras hídricas, requiere de una revisión profunda para su reorientación.

Urge actuar de inmediato y combatir la corrupción en todo el sector, ya que el país cuenta cada día con menos agua y de continuar así se llegará a un punto sin retorno. Amnistía, para paz y reconciliación: Monreal

La Paz y la reconciliación en México requiere de la amnistía

Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, indicó que el proyecto de Ley de Amnistía enviado por Andrés Manuel López Obrador busca recomponer a la sociedad y su objetivo es alcanzar la paz y la reconciliación.

“Esta Ley nos conduce al México que todos queremos”, sintetizó el zacatecano.

Los primeros beneficiarios serán mujeres y jóvenes y los delitos a los que se aplicará son contra la salud, robo simple sin violencia, y sedición o insurrección.

Lo que no se beneficiarán son: quienes hayan cometido homicidio, secuestro y lesiones graves con secuelas permanentes o hayan utilizado armas de fuego o que hayan infringido en delitos graves.

La ley de educación de la CNTE fue aprobada por Morena y socios

De nada sirvieron las tomas de tribuna y los reclamos de la oposición del PRI, PAN, MC y PRD en San Lázaro, al final la mayoría de diputados de Morena, Verde, PT y PES la aprobaron como lo acordaron en Palacio Nacional la CNTE y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una a una las decenas de peticiones de cambios, de revisiones de las leyes secundarias de la reforma educativa del bloque opositor fueron rechazadas por la mayoría dominante.

Horas y horas de una oratoria sin respuesta, de argumentaciones y razonamientos que simplemente fueron desechadas vía el mayoriteo, pasaron fastidiosamente en el pleno de la Cámara de Diputados.

Una vez aprobados, los dictámenes que previamente fueron sacados en votaciones igualmente por mayoriteo en la Comisión de Educación, fueron enviados de inmediato al Senado donde por la composición numérica de los grupos no va a ser tan fácil que sean aprobadas como en San Lázaro.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa