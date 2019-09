¿Por qué AMLO va tras “Alito”, si se llevaban tan bien?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sí, es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma y jura por todos los santos (en los que los evangelistas como él no creen) que él no es vengativo, que el odio no anida en él, y que hoy la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero es absolutamente autónoma, que ya no es como en el pasado que era utilizada como ariete contra opositores y malquerencias.

Sí, es cierto que ni le gana la risa ni cierra los ojos o pestañea cuando dice todo lo anterior, pero el rosario de investigaciones judiciales y las ordenes de aprehensión emitidas en caliente contra malquerientes y opositores dicen lo contrario.

Ya ve usted, la forma es fondo, dijo don Jesús, el de Veracruz. Y no se equivocaba.

Si no habría que preguntarle a Rosario Robles, al abogadazo Juan Collado, a Emilio Lozoya hijo, su mamá y esposa; y ahora al gobernador de Campeche con licencia y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Cierto también que la denuncia por enriquecimiento inexplicable en contra del gobernador Moreno Cárdenas fue presentada hace meses por el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz quien junto a la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega le competían la presidencia del tricolor.

Ya sabe usted, las ambiciones del poder son canijas. No respetan nada. Y sus secuelas se quedan para toda la vida.

Hoy AMLO y el fiscal “independiente” Gertz Manero se sirven la sopa del plato del odio de Ulises Ruiz para, de pronto, abrir, iniciar una investigación judicial, penal contra el presidente del PRI. Si, así, contra el presidente del PRI, no contra el ex gobernador Moreno Cárdenas.

La obviedad dice que van a intentar fracturar más al ex partidazo en el poder. Y eso es lo que llama la atención. ¿Qué peligro, amenaza ve AMLO en Moreno Cárdenas y su PRI?

Como en su momento ocurrió con Joaquín Hernández Galicia- La Quina, Jorge Díaz Serrano, con Elba Esther, con Javier Duarte y tantos otros, lo importante no es el castigo, aplicar justicia, sino exhibirlos, quebrarlos política y socialmente, mediáticamente. La foto, el video tras las rejas es para la historia. Su historia.

Hoy el que está en la mira, y no lo van a soltar, es Moreno Cárdenas.

¿Sabrá el campechano por qué AMLO va por él? Yo creo que sí porque ayer él mismo dijo que la investigación de la Fiscalía es un asunto político.

Lo dijo al indicar que “a los priistas nadie nos va a callar”, y al asegurar que el PRI siempre levantará la voz ante un gobierno que no da resultados y que no le cumple al pueblo de México.

¿Será por eso?

Las “M”

Por cierto, y quizá como anécdota, es interesante ver que los últimos 3 presidentes del PRI que han sufrido embates que han acabado con sus carreras políticas son 3 personajes cuyos apellidos comienzan con M.

Roberto Madrazo, Humberto Moreira y Alejandro Moreno.

¿Una inicial de mal fario político?

La CNTE ahora cercará al Senado

Sin vacuna ni antídoto alguno -más que el del dinero, muchos millones y millones de pesos-, que los mantenga a raya; con la garantía de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado se les entregue la absoluta Rectoría del Estado en Educación, maestros del más rabioso y temible, dañino cartel en México, el de la CNTE, secuestrarán hoy al Senado de la República.

Como babeantes y fieros dóberman nativos, tomarán el control de quienes entran y salen por las puertas y los alrededores del recinto legislativo, a la espera de la orden de ataque.

Su objetivo -de antemano cumplido por Ricardo Monreal y presidenta Mónica Fernández por órdenes superiores- es que la mayoría legislativa de Morena, PES, PT y Verde, apruebe la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros; la ley general de educación junto a la que abroga la ley general de la infraestructura física educativa y la ley reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de México en materia de mejora continua de la educación tal y como se las enviaron de San Lázaro.

Así ocurrirá. Ya ayer los partidos involucrados adelantaban que, como no son reformas Constitucionales que requieren las dos terceras partes del Pleno, sino sólo mayoría simple, la mitad más uno, sus senadores las sacarían adelante.

En este caso el bloque opositor integrado por senadores del PAN, PRI, PRD y MC no suma lo suficiente para detener esa aprobación. Y es que los del bloque pro-AMLO llegan a 76 votos mientras los del bloque opositor solo suman 57 votos.

Para aprobarlas el bloque pro-AMLO requiere de 65 votos y tiene 12 más. Así que los dóberman de la CNTE no morderán esta vez.

El trámite se cumplirá, dice la presidenta del Senado, la senadora de Morena, doña Mónica Fernández “con responsabilidad, seriedad, apertura y diálogo”.

Y agrega:

“Como siempre, las y los senadores seremos respetuosos de todas y cada una de las expresiones que pueden presentarse en el marco de nuestros trabajos”.

El senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el negociador más eficaz de la 4ta Transformación, ese que sienta a negociar a los poderosos magistrados del Poder Judicial, quien arrincona a los banqueros y somete al Sistema Financiero, el que acota a los enérgicos miembros de las cúpulas de las farmacéuticas, ese que negocia de tu a tu con los más altos representantes del capital y la empresa en el país, en esta ocasión no tiene margen para nada. Debe imponer su mayoría y sacar aprobadas sin chistar las tres leyes de la reforma educativa al gusto de la CNTE. Así de directo. ¡Ufff!

¿Morenos que dejaron de ser Amlistas?

En meses anteriores varios senadores y diputados de Morena encabezados por el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, José Narro Céspedes movilizaron a miles de campesinos y agricultores en busca de recuperar presupuestos recortados al campo.

Andrés Manuel López Obrador no sólo no cedió, sino que los calificó de bandidos, de líderes corruptos que acostumbraban a jinetear subsidios al campo en su beneficio.

Los movilizados tuvieron que regresar a sus estados sin nada, y además abiertamente repudiados, estigmatizados por el tabasqueño de Palacio.

Hoy reaparecen, cobijados por líderes y organizaciones agrícolas de otros países que, junto al Consejo Nacional Agropecuario, dicen estar preocupados por la reducción de dineros para el campo.

Otra vez este movimiento está encabezado por el senador José Narro Céspedes a quien ya nadie le cree ser cercano a AMLO.

Este afirma que va por la aprobación de un presupuesto de 67 mil millones de pesos para el campo mexicano.

Y consideró que estas reuniones con organismos internacionales permitirán encontrar mecanismos de cooperación y colaboración con los países que México tiene acuerdos.

“Sabemos que el campo es un pilar fundamental del desarrollo del país y no podemos dejarlo caer”, expresó.

Y sin la menor convicción de lo que dice, afirmó que “para el Presidente de la República el campo es una prioridad”.

La verdad es que eso no es cierto. Para AMLO ha quedado demostrado ni la salud de los niños con cáncer, o de pecho, es prioridad alguna. Sus recortes presupuestales se han aplicado parejo a todos. Y eso está más que claro en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 que prevé un recorte del 30% para el campo. Así que a prepararse para las penurias que se vienen.

